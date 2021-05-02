男生做到這3件事　絕對是真心跟妳交往

▲給出的真心真意，當然也期望對方相同的回報。（圖／unsplash、pixabay，以下同）

編輯／渺渺小姐

有時候我們無法控制自己喜歡上什麼人，對方存在怎麼樣的性格、所謂的優缺點，開啟愛意的那一瞬間，可能只是一句話、某個眼神、表情跟事件，愛的溫度能持續多久，也不一定在自己的掌控之中，小心翼翼的呵護與豁達，都是採取的方式，但無論如何，我們要先知道對方是否真心喜歡自己。



在愛情裡，不需要太精明，因為那是屬於自己、全然感性的幸福，爾虞我詐不是愛，它只是好玩而已，還有那種征服感，你可以從3個地方判斷。

訊息

在這個科技的世界，訊息有時比通話還要透露出更多的含義，思念讓你與對方互道早晚安，但或許這也是一種開場白（無論他們後面要接著說什麼事），真心喜歡你的人，會在一些小時機想到你，可能是出差搭飛機的起飛前、跟家人旅行時要上火車的那一刻，或是看到月光很美，想跟你分享的時候。

那些理由很簡單，就是一種掛念，還有就是碰到幸福時，想跟你分享的心情。

交談

當一個人想走入另一個人的生活時，在交談的當下是很容易分辨的。想知道你所有的事，卻又有所顧忌的怕把你嚇跑，所以在提問時展現出的耐心，只要你用心感受就能顯而易見，他想知道今天或最近你發生了什麼事？有沒有不開心？為什麼東西煩腦著嗎？相同的他也想告訴你這些。

不帶侵略性的交談，是一種在乎的溫柔，代表對方願意花時間慢慢來。

約會

儘管對方忙到不可開交，約會這種事絕不會輕易取消，因為對他來說，約會不是一種任務，而是心靈療癒，工作越忙，越想見對方一面。兩人在一起的心情，是大量的快樂與放鬆的感受，這樣的開心時光怎麼會輕易放棄？

即便真的是不得已，也會想盡辦法抽出之後的時間見對方一面，不僅是為了你，其實他也是對自己好。

在愛裡確實有很多妥協，每一個人對愛的表現也會不一樣，上述的體會與表現雖然有強有弱，卻是強烈邏輯，愛的持續主要不是僅靠感受，真心永遠是戀人最珍貴的禮物，若心裡清楚對方不能給你，就去找個真正能給你的人吧。