頭皮沒顧好老5歲！「春季養髮3招」快學，髮絲強韌不斷裂

▲頭皮養好，才能擁有光澤健康的好髮質。（圖／翻攝自IG/hairiuelbysisley、jessica.syj）

記者曾怡嘉 / 台北報導

天氣多變的春季，溫度與濕度的不穩定，容易造成肌膚疲弱不適，除了臉部、身體肌膚外，頭皮肌膚也瀕臨崩潰危機，髮膚狀況影響到髮質與後續頭髮的生長，髮膚沒顧好，整個人都黯淡一個色階！

頭皮和臉皮是同一張皮，頭皮頭髮養護專家萊法耶，針對容易造成膚質敏弱的春季，開出完美處方箋，做足以下三個步驟，養成強韌健康髮絲。

STEP 1.深層清潔

春季頭皮保養回歸基本功，必須做好清潔與補水保濕，接著再來談營養補給。即便每天認真洗頭，髮膚的毛孔周遭仍會有不少堆積的老廢角質，需要定期做專業頭皮深清養護，搭配頭部肌膚與穴位進行按摩，幫助加強滲透清潔，促進頭皮微循環。

STEP 2. 能量注入

建議選擇溫和、具有保濕力、同時幫助補充水分的頭皮保濕，為頭皮頭髮注入必需營養、水分及能量生成元素，回復健康細膩、充滿生機的頭皮肌膚。

STEP 3. 防禦強化

洗後別忘了再為頭皮上一層穩膚精華，幫助快速回穩、解除刺激不適、注入保濕強健能量、幫助髮膚建立更完整的肌膚防禦屏障，膚況不再瀕臨崩潰。

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