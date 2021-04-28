fb ig video ETtoday search mobile

頭皮沒顧好老5歲！「春季養髮3招」快學，髮絲強韌不斷裂

>

▲▼春季養髮3招 。（圖／翻攝自IG）

▲頭皮養好，才能擁有光澤健康的好髮質。（圖／翻攝自IG/hairiuelbysisley、jessica.syj）

記者曾怡嘉 / 台北報導

天氣多變的春季，溫度與濕度的不穩定，容易造成肌膚疲弱不適，除了臉部、身體肌膚外，頭皮肌膚也瀕臨崩潰危機，髮膚狀況影響到髮質與後續頭髮的生長，髮膚沒顧好，整個人都黯淡一個色階！

▲▼春季養髮3招。（圖／品牌提供）

頭皮和臉皮是同一張皮，頭皮頭髮養護專家萊法耶，針對容易造成膚質敏弱的春季，開出完美處方箋，做足以下三個步驟，養成強韌健康髮絲。

STEP 1.深層清潔

春季頭皮保養回歸基本功，必須做好清潔與補水保濕，接著再來談營養補給。即便每天認真洗頭，髮膚的毛孔周遭仍會有不少堆積的老廢角質，需要定期做專業頭皮深清養護，搭配頭部肌膚與穴位進行按摩，幫助加強滲透清潔，促進頭皮微循環。

STEP 2. 能量注入

建議選擇溫和、具有保濕力、同時幫助補充水分的頭皮保濕，為頭皮頭髮注入必需營養、水分及能量生成元素，回復健康細膩、充滿生機的頭皮肌膚。

STEP 3. 防禦強化

洗後別忘了再為頭皮上一層穩膚精華，幫助快速回穩、解除刺激不適、注入保濕強健能量、幫助髮膚建立更完整的肌膚防禦屏障，膚況不再瀕臨崩潰。

推薦單品

▲▼春季養髮3招。（圖／品牌提供）

▲Hair Rituel 賦活重生深層潔淨髮精露，200ml，2,900元。

▲▼春季養髮3招。（圖／品牌提供）

▲萊法耶 COMPLEX 5頭皮養護5號精油 50ml，2,800元。

▲▼春季養髮3招。（圖／品牌提供）

▲艾瑪絲 5α捷利爾液淨化液2%，260ml，350元。

關鍵字：

養髮, 護髮, 頭皮, 髮絲

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

「微胖女生」的顯瘦穿搭！讓目光集中在自信部位　直接視覺-5公斤

「微胖女生」的顯瘦穿搭！讓目光集中在自信部位　直接視覺-5公斤

東森自然美50周年慶　賈永婕「神凍齡」同框女兒像極了三姊妹

東森自然美50周年慶　賈永婕「神凍齡」同框女兒像極了三姊妹

染髮人救星！網推染後「去黃神器」，用了再也回不去

染髮人救星！網推染後「去黃神器」，用了再也回不去

肉肉肚掰掰！營養師激推6款「剷小腹水果」，平腹不是夢 奧斯卡紅毯／國民阿嬤尹汝貞穿「舊服」依然知性優雅　笑起來太可愛 聲寶「捕蚊神器」1288元→699元　模擬體溫吸蚊蟲、晚上終於睡安穩 「星河銀」大同電鍋科技感破表！10人份激殺價4190元→2850元 Lisa中空裝穿3次「撞衫自己」，網笑：有洗嗎？川字肌＋直角肩超撩人　 頭皮沒顧好老5歲！「春季養髮3招」快學，髮絲強韌不斷裂 奧斯卡紅毯／「小丑女」齊瀏海變路人！「蜘蛛女」胸下挖空搶最美

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面