最適合新手的10款眼影盤！韓夯牌16brand、NARS九宮格輕鬆染出絕美妝感

對新手來說影眼盤選擇很重要，選擇好搭配的色系、質地，可以讓眼影更加好上手！今天帶來2021上半年春夏眼影新品，顏色非常適合新手，可以輕鬆暈染出絕美的眼妝，一起看看吧！

2021新手眼影推薦1：16brand 迷你雜誌彩妝盤

韓網超紅的雜誌彩妝盤品牌16brand終於正式登台！六格彩盤中除了高使用度的眼影之外，也可以當作眼影打底、眉毛、腮紅、修容使用非常方便，輕巧的設計搭配完整配色，結合絲絨霧面與不同顆粒大小的亮閃設計，採用與肌膚構造相近的粉質，帶有水潤感的細膩絲滑質地，一抹即可達到高顯色、高服貼、零卡粉的效果，新手來說也可以不用動腦就畫出絕美眼妝，一盤直接完成全臉妝容。

▲試色：#no.5奶油杏仁。

這款眼影盤重點在於像是雜誌的外盒，相當有質感，雜誌外包裝打開後還有針對新手的眼妝建議，照著畫簡單又實用！在台灣正式於寶雅上市，也可以簡單入手～

▲試色：#no.5奶油杏仁。

2021新手眼影推薦2：NARS 璃金叛逆九色眼彩盤

NARS春夏以璃金叛逆系列為靈感，精心調製令人欲霸不能的9款絕美粉質眼彩盤，融合多種質地的眼影、還含有創新質地新色，使眼影細質軟綿、輕盈服貼更易上色暈染，一抹上眼即顯色，極其細緻的璃金偏光如星星般曖昧閃爍，當作重點點綴在眼影上、讓雙眼更加絕美誘人！

2021新手眼影推薦3：植村秀 X 青木定治 10色眼影盤

植村秀在初夏推出青木定治甜點聯名，其中含有兩款限量眼影盤設計：綠色盤日式抹茶慕斯、粉紅盤法式紅豆千層，都有植村秀為2021春夏精心調配的10色眼影色，粉紅盤洋溢柔暖微甜的紅豆香，共7個全新色+3個常態色，運用創新的「寶石璨光」質地，上眼除了原本的鮮明色澤外、更會透出極細膩的寶石光澤，好暈染、好混搭，合亞洲膚色，新手也可以畫出不混濁、不顯髒的乾淨眼妝。

▲試色：法式紅豆千層。

2021新手眼影推薦4：BOBBI BROWN 時尚元素系列眼盤

BOBBI BROWN春夏推出新款眼盤，首次引進「航空限量版」超限量#復古甜粉，繽紛甜美外盒彷彿初戀的粉紅泡泡，將乾燥玫瑰花瓣揉入眼影盤中，結合絲絨霧面與細緻珠光的質地，特調5色恰到好處的甜粉色、完全零廢色，讓雙眸無辜軟萌又不失性感，無論是溫柔無害或是深邃迷人的眼妝都可以輕鬆完成，一盤展現多種風格的眼妝，即便新手也能輕鬆駕馭！

2021新手眼影推薦5：Celvoke 玩色深邃眼影盤

Celvoke以宛如太陽光芒的黃色及熱情高雅的玫瑰色為發想，推出兩款充滿夏日感的新色眼影盤，鮮豔的顯色度與肌膚緊密貼合，加上獨特天然保濕成份，一抹完美貼合於眼皮，輕鬆妝點雙眸深邃感，#10閃耀寶石以充滿暖金黃及古銅棕為主，新手來說也不突兀，4款色調可以任意搭配，輕鬆完成深邃且迷人的眼妝。

▲試色：#10閃耀寶石。

2021新手眼影推薦6：INTEGRATE 櫻特芮三度漸層光綻眼影盒

INTEGRATE經典的眼影盒推出新款，精選兩款流行大勢色：莓果系裸粉色調的#RD706初戀莓果茶、以及奶茶系裸棕色調的#OR707初戀伯爵茶，一盤當中收進不挑膚色、誰擦都美的百搭色系，走到哪都能自帶高級感。

2021新手眼影推薦7：Unleashia Tag Me璀璨亮片雙色眼影盤

來自韓國的亮片眼影專家Unleashia在今年推出多款新品，這款雙色眼影盤由粉質細膩的霧面盤搭配Unleashia最具特色的璀璨的亮面凝膠，擁有細緻服貼的粉質，一盤即可當作眼影、亮片、腮紅、修容等不同的功效！

2021新手眼影推薦8：CLIO 璀璨星沙十色眼影盤

CLIO熱賣的十色眼影盤在今年春夏推出新色#09夢幻花海，全霧面質地、結合粉調與棕調色系，溫柔感爆棚，隨性疊擦暈染也不顯擦，柔柔淡淡的色調不僅絕美、還有消腫泡的效果。

▲試色：09夢幻花海。

2021新手眼影推薦9：4me by GU 眼影盤

引頸期盼的GU全新彩妝品牌4me by GU登場！首推品項中含有這款無論眼部或雙頰都能自由使用的多用途眼影盤，從多樣眼彩盤中精心挑選既時尚又不過度高調的實用色，柔軟細緻的粉體塗抹起來相當均勻服貼，日常相當實用。

而#26 ORANGE是對新手來說百搭不出錯的橘棕色系，整體色調偏暖、對於亞洲膚色來說不容易顯髒。

▲試色：#26 ORANGE。

2021新手眼影推薦10：Milani 全臉彩妝盤

Milani在今年春夏也推出新款全臉彩妝盤，迷你尺寸、輕巧攜帶方便，內含小化妝鏡、三個霧面及珠光色的高顯色眼影、兩個霧面及珠光色腮紅，還有一個打亮色及一個修容色，是一款用於眼部、雙頰與臉部的全臉彩妝盤，輕鬆形塑出光澤立體的高質感妝容。

文／美人圈 圖／BEAUTY美人圈、翻攝自植村秀、BOBBI BROWN、4me by GU、IG@clio_official、@integrate_jp

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