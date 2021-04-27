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ZARA芭比娃娃服裝慘遭強烈抨擊　模特「不真實身材」網轟：封建思想

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記者王則絲／外電報導

ZARA近日與美國玩具廠美泰兒公司（Mattel）合作推出「Barbie芭比娃娃」系列，包括數款粉色主題的上衣、褲裝、泳裝，不料卻在網上引起強烈抨擊，形象中模特兒們過分纖細的體態的被稱為「不真實的身材」，許多網友認為此系列根本是在助長「越瘦越美」的侷限觀念，掀起眾多不滿：「像芭比娃娃般的身材並不等於完美」、「封建思想。」

▲ZARA芭比娃娃系列。（圖／翻攝自官網）

▲ZARA推出芭比娃娃系列服裝。（圖／翻攝自ZARA官網）

芭比娃娃是許多人兒時的回憶，白皮膚、大眼睛、纖細修長的體態⋯⋯等特徵都是芭比娃娃經典的外型，為避免讓小朋友們從小被灌輸「芭比娃娃＝漂亮、美」的觀念，因此在社會爭議下芭比娃娃衍生出了更多元化的造型，包括不同膚色人種、體型、甚至是坐輪椅的模樣都有。

▲ZARA芭比娃娃系列。（圖／翻攝自官網）

▲ZARA芭比娃娃系列服裝引起爭議。（圖／翻攝自ZARA官網）

然而，芭比娃娃的爭議並未結束，這回ZARA推出的芭比娃娃系列服裝，找來了體態非常纖瘦的模特兒來演繹，並透過拍攝手法讓畫面看起來更誇張的修長，產生不真實的比例，以此來襯托「芭比娃娃」的形象，該系列一推出就引起了國外網民們的不滿：「好像回到90年代『瘦＝美』的封建思想」、「這個系列到底要給誰穿？」、「又醜又加深了芭比娃娃的爭議」、「請出點我能穿的衣服。」

但是也有人出面反轟這些批評：「所有現在模特兒不能是瘦的嗎？還是說他們應該為自己又瘦又高感到羞恥？」其他人便趕緊緩頰：「批評僅針對ZARA的宣傳手法，而不是探討模特兒的身體。」不少偏激的言論也出現，此系列引起不同立場人們的激烈爭論。

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關鍵字：

ZARA, Barbie, 芭比娃娃

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