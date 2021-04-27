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KENZO創意總監宣告離職！上任2年遇疫情、創辦人高田賢三離世

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▲KENZO 。（圖／翻攝自IG）

▲KENZO創意總監Felipe Oliveira Baptista即將離職。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／外電報導

知名時裝品牌KENZO去年（2020年）才經歷創辦人高田賢三（Kenzo Takada）離世，昨（26日）突然傳出創意總監Felipe Oliveira Baptista即將離職，而他2019年才加入品牌，曾經大刀闊斧修改品牌經典老虎標誌，讓KENZO仿佛重獲新生，如今閃電離職，暫未公佈下個接班人選。

▲KENZO 。（圖／翻攝自IG）

▲KENZO 。（圖／翻攝自IG）

▲Felipe Oliveira Baptista曾擔任Lacoste的創意總監，加入KENZO後改動了品牌Logo與經典虎頭設計 。（圖／翻攝自IG）

Felipe Oliveira Baptista出生於亞速爾群島，在米蘭開始了自己的時裝生涯，並在2010年成為Lacoste的創意總監，時尚歷練十分豐富。直至2019年7月加入KENZO，繼承設計師Humberto Leon和Carol Lim在品牌的多年結晶，創辦人高田賢三在世時也十分看好他，因Felipe Oliveira Baptista的加入，他一手更改了KENZO經典的虎頭設計，並推動運動系列，更瞄準時下流行趨勢。

2020年2月的秋冬時裝秀是Felipe Oliveira Baptista上任首秀，散發出浪漫的遊牧情懷，但同年10月，創辦人高田賢三因感染新冠肺炎離世，為致敬品牌靈魂人物，Felipe Oliveira Baptista打造了膠囊系列，上任短短兩年時間，創造出許多經典作品。

Felipe Oliveira Baptista稍早於個人IG發表貼文表示：「我將於6月30日辭去創意總監，很榮幸能夠為品牌以及其創始人高田賢三服務，感謝我的團隊、工作室以及每個人的才華和奉獻精神。」品牌首席執行官西爾維科林（Sylvie Colin）也回應：「感謝這位設計師在公司任職的兩年時間，感謝他的才華，創造力和對藝術發展的貢獻。」截至目前，LVMH集團尚未任命繼任者。

關鍵字：

Felipe Oliveira Baptista, KENZO, 高田賢三, Kenzo Takada

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