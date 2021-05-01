專櫃＆開架25款「熱門化妝水」完整評比　照著挑就不怕踩雷

化妝水很雞肋，功效是什麼看不到？先別錯怪化妝水，這不是它們的錯，很可能是你沒挑到適合自己膚質的化妝水，又或者使用方式有疏忽，要濕敷效果才驚人的化妝水，你卻只是輕拍上臉！以下編輯為大家帶來25款PTT、Dcard熱議化妝水完整評比，專櫃＆開架都有、帶領你找到適合自己的命定化妝水！

化妝水推薦1：雅詩蘭黛微分子肌底原生露

雅詩蘭黛＃原生露真心厲害！是一款三大膚質的編輯都被圈粉，持續回購且不捨離開的保養蜜糖！水精華質地清爽不黏膩，換季爛臉、乾燥乾澀、不好摸的膚質，都能靠它的「一抹二轉三拍」神救援！此外，編輯私心也推薦濕敷保養，幫助皮膚時時處在穩定健康狀態，臉蛋總都像是剛敷完面膜般又透又亮，好似能掐得出水～

▲雅詩蘭黛微分子肌底原生露，200ml（圖／雅詩蘭黛）

雅詩蘭黛極萃賦活花秘凝露

補水、造水、鎖水一次到位！雅詩蘭黛＃頂極花蜜水席捲保養圈，透過萃取喜馬拉雅極地冰晶花珍稀「凍齡因子」，可以有效激活肌膚明亮、保濕與活力，搭配上細緻柔滑的精露質地，單擦輕拍就有感；濕敷則升級保養效果，養出柔亮又水嫩的少女系膚質。

▲雅詩蘭黛極萃賦活花秘凝露，200ml（圖／BEAUTY美人圈）

化妝水推薦2：蘭蔻 超極光活粹晶露

蘭蔻＃極光水一推出就讓人驚艷，被網友狂讚是「臉蛋拋光機」！成分中結合了97%激光酵素複合精華與3%植萃精油，所以使用之前需要搖一搖，讓水相與油相配方透過瓶中的「仙女棒」打出超細緻的氣泡，而保養的鮮度與柔亮效果也會有感被放大。

▲蘭蔻超極光活粹晶露，250ml（圖／IG@lancomeofficial）

混合偏油肌心得：「連續使用臉蛋亮度提升，皮膚就像是開了燈一樣光透軟嫩！不過，極光水不建議搭配濕敷，直接擦上即可。」

▲極光水不建議搭配濕敷。（圖／BEAUTY美人圈）

化妝水推薦3：SKII青春露

人稱神仙水的SKII青春露，透過關鍵成分PITERATM精華，滴滴都能保養出穩定膚況。青春露的質地介於化妝水及精華液之間，雖然稍稍濃稠但完全不黏，適合輕拍上臉，也可以「濕敷」把神仙水的功效發揮到極致，讓臉蛋不乾燥也不泛油光，維持在最完美狀態，素顏也水嫩柔亮。

▲SKII 青春露。（圖／BEAUTY美人圈）

化妝水推薦4：IPSA美膚微整機能液

號稱日本四大神仙水之一的IPSA＃流金水，也是網友狂推的濕敷神水！主打調理肌膚的水油均衡，讓皮膚更穩定細緻，水感質地非常清爽，再加上溫和無酒精，嬌貴肌膚也適用。油肌編輯心得：「每週1~3次的流金水濕敷已成保養公式，不說敷完當下是令人滿意的水潤Q嫩，還會發現靠它穩定好油水平衡後，現在即便在室外奔波一整天，臉上也不容易像過去那般油光滿面。」

▲IPSA美膚微整機能液，200ml（圖／IG@ipsa_tw）

化妝水推薦5：理膚寶水多容安舒緩保濕化妝水

敏弱肌膚最推薦的理膚寶水多容安系列，從清潔到保養，皆無添加香精、防腐劑、酒精等成分。而這款化妝水的主原料正是品牌核心的溫泉水，可以舒緩肌膚因為乾燥的不適感，並透過2%菸鹼醯胺與甘油等保濕成分，幫助肌膚穩定又柔軟，維持在最健康的油水平衡狀態下，後續保養品也會更好吸收。

▲理膚寶水多容安舒緩保濕化妝水，200ml（圖／理膚寶水）

化妝水推薦6：品木宣言Dr. WEIL青春無敵健康光潤機能水

品木宣言＃靈芝水是許多人從學生時代愛用至今的化妝水，也是乾肌朋友最愛的穩膚蜜糖！獨特的草本味，聞起來舒服療癒，保濕度也很夠力，用完能明顯感覺臉蛋更水嫩有彈性。編輯喜歡拿它當急救化妝水，針對突如其來的乾燥脫皮等不穩定膚況，以局部濕敷的方式來做舒緩。

▲品木宣言 Dr. WEIL青春無敵健康光潤機能水，200ml（圖／品木宣言）

化妝水推薦7：契爾氏金盞花植物精華化妝水

說到學生的第一款專櫃化妝水，最常聽到的推薦不是品木宣言靈芝水，就是契爾氏的金盞花化妝水吧～金盞花的愛用者通常以油肌居多（喜愛靈芝水的網友多為偏乾肌），之中萃取金盞花與多種天然植物精華，可以舒緩肌膚與平衡肌膚油脂分泌。油肌編輯表示，最喜歡用它濕敷收斂毛孔，但如果想節省用量，也可以分裝在噴霧瓶中，隨身攜帶幫臉蛋保濕補水。

▲契爾氏 金盞花植物精華化妝水，250ml（圖／契爾氏）

化妝水推薦8：YSL極效活萃淨亮晶透露

粗糙毛孔、暗沉肌膚的救世主！YSL＃仙女水完美調和 97% 微酸透亮精華與3%舒緩植萃精油，使用前搖晃混合均勻後，倒在掌心是輕盈清爽的化妝水感，搭配化妝棉輕拍與擦拭，可以代謝肌膚多餘老廢角質、改善毛孔粗大、調理肌膚油水平衡與溫和舒緩，讓肌膚遠看晶瑩透亮，近距離看滑嫩細緻，摸起來是柔軟咕溜！

▲YSL極效活萃淨亮晶透露，150ml（圖／BEAUTY美人圈）

化妝水推薦9：嬌蘭蘭鑽氧蘊極光露

嬌蘭超強的「蘭鑽氧蘊極光抗老系列」又推出新品！全新登場的抗老美白＃白玉水，擁有96%高比例的天然成分，並透過珍稀蘭花萃取精華、低分子玻尿酸與多種珍貴萃取，協同獨家蘭鑽肌因煥白技術和活膚呼吸科技，能夠改善因老化而出現的暗沉蠟黃問題，並達到修護肌膚、撫平細紋與滋潤補水。

▲嬌蘭 蘭鑽氧蘊極光露，125ml（圖／BEAUTY美人圈）

化妝水推薦10：DARPHIN朵法 全效舒緩化妝水

天氣一變化，肌膚就暴衝亮紅燈？朵法療癒小粉紅的最佳拍檔「全效舒緩化妝水」，是專為敏弱肌設計的不含酒精、溫和調理化妝水，力求改善因乾燥所引起的緊繃、泛紅、不舒服狀態，並將膚況舒緩至健康，後續的保養效果事半功倍。此外，大多數的小紅書網友也推薦將＃粉水 作為穩膚急救的濕敷神仙水，尤其是針對換季會碰到的皮膚NG狀況最有感。

▲DARPHIN朵法全效舒緩化妝水，200ml（圖／BEAUTY美人圈、DARPHIN朵法）

化妝水推薦11：佳麗寶DEW潤活精純露

佳麗寶DEW系列保養品經典又熱賣多年，甚至不少網友表示：「外婆、媽媽、自己，三代至今都愛用回購中！」，這款化妝水主打提供肌膚恰到好處的保濕力，輕拍極潤，讓臉蛋全天候透亮，膚質越養越細緻。兩種劑型方便找到適合膚質保養，如果你是混合～油肌，擁有舒適感受的清爽型能讓你越用越上癮；若是乾肌、需要多點滋潤度，精華水質地的輕潤型很適合你；滋潤型則適合日本與韓國等乾燥寒冷環境。

▲佳麗寶DEW潤活精純露（滋潤／輕潤／清爽），150ml（圖／佳麗寶、BEAUTY美人圈）

化妝水推薦12：Giorgio Armani黑曜岩新生奇蹟精萃露

奇蹟精萃露是亞曼尼「黑曜岩系列保養」的第一瓶水精華。透過關鍵成分「重生密蘿蘭」與多種天然精華，來實現主打的長效保濕、緊緻澎潤、油水平衡、柔嫩平滑、一覺透亮、鎮靜舒緩、勻亮膚色與前導加乘的效果。不過最讓編輯驚艷的是，它擁有清水一般的高流動性質地，但推開後又有輕乳液般的明顯滋潤感，連續使用皮膚的柔嫩細緻感受得到，是乾肌用過會戀愛的奢華保養。

▲Giorgio Armani黑曜岩新生奇蹟精萃露， 150ml（圖／Giorgio Armani）

化妝水推薦13：ALBION健康化妝水N

ALBION最經典有名氣的健康化妝水不只在日本非常紅，台灣也是默默熱賣百萬瓶！因富含獨家高濃縮的薏仁精華，能由內而外的調理膚況，加強保濕度，讓肌膚變得柔滑亮白。許多網友是唯它不用：「一定要濕敷才能顯現它的價值！會發現膚質油水平衡很多，臉蛋好似水煮蛋白拋拋，在發亮。」

▲ALBION健康化妝水N， 330ml（圖／BEAUTY美人圈）

ALBION白神之露

比健康水更威的白神之露，是ALBION針對多元的抗老問題而特別研發出的高機能精華露。透過白神山地的5種抗老藥草植物，協同獨家MYURAT發酵精萃，來提供滿滿強抗老能量。水露狀質地輕盈、好吸收，有種同時擦化妝水和精華液的感覺，搭配上自帶仙氣的草本療癒香，也是很棒的芳香療法唷！

▲ALBION白神之露，160ml（圖／IG@albiontw、BEAUTY美人圈）

化妝水推薦14：DIOR逆時能量奇肌水

DIOR逆時能量系列針對抗老做設計，透過獨家專利「肌源活化科技」來激活肌底動能與全面抗老。化妝水質地偏稠、有點像精華液，不過推開後非常好吸收也不黏，甚至妝前使用也不會跟底妝打架，還會更貼妝。PTT網友心得：「保濕和透亮度有改善。如果心夠狠、不怕傷本可以多濕敷，效果比單擦更快，每次敷完都感覺臉像喝了2000ml的天然泉水，很嫩！」

▲DIOR逆時能量奇肌水， 175ml（圖／IG@diorbeautylovers）

化妝水推薦15：Avene雅漾舒護活泉水

嬌貴肌的靈魂伴侶！雅漾全系列主打敏弱肌適用，而經典不敗的活泉水有著細而密的噴霧設計，是公認爛臉時期不可或缺的神隊友～網友分享：「在膚況極糟、什麼東西都不能擦，擦什麼都痛苦的時候，活泉水就是神一般的存在，解救了鬧脾氣皮膚！」而且活泉水不只夜間保養、噴霧方式使用，濕敷也有很棒的穩定效果，妝前使用還能讓底妝加倍服貼。

▲Avene雅漾舒護活泉水，150ml（圖／IG@eauthermaleavenetaiwan）

化妝水推薦16：碧兒泉奇蹟活源精露

碧兒泉＃奇蹟水是眾多乾肌的多年蜜糖！關鍵添加的奇蹟活源因子，可以為肌膚帶來強效保濕與修護力。質地介在化妝水與精華液之間，少少的量就能塗抹全臉，且保濕滋潤感有感長效，能持續到隔天！如果碰上沙漠膚況，編輯推薦也能用奇蹟水濕敷做加強，肌膚吃得進去且不黏膩。

▲碧兒泉奇蹟活源精露，125ml（圖／BEAUTY美人圈）

化妝水推薦17：MUJI 敏感肌化妝水

MUJI敏感肌系列化妝水，在台灣或日本都是超高人氣！平價之餘，在修護與舒緩效果方面擁有口碑好評，許多網友表示面對突如其來的皮膚問題，只有MUJI化妝水用起來最安心！另外，系列乳液與化妝水也都有針對不同膚質，設計清爽、滋潤、保濕三種質地，方便任君挑選找到命定保養。

▲MUJI 敏感肌化妝水（清爽／滋潤／保濕)），400ml（圖／MUJI）

化妝水推薦18：敏感話題 均衡益生化粧水

敏感話題針對易發性敏弱肌做設計，推出一系列溫和保養，光化妝水就有5款可以選擇呢！不含刺激性添加物，並透過獨家專利成分「酵母萃取美肌益生元」與「d program穩定複合配方」來達到深度保水與鎖水的效果，可快速改善油水不平衡的肌膚。滑溜溜的精華水質地，輕輕一抹就好吸收，水嫩清爽又保濕力持久，難怪被許多乾肌網友狂推：「皮膚不穩時的必用聖品！」

▲敏感話題均衡益生化粧水，125ml（圖／IG@dprogram_tw）

化妝水推薦19：肌研極潤保濕化粧水

肌研化妝水主打溫和對待肌膚，以低刺激性為重點，全系列皆無添加香料、色素、礦物油和酒精，其中最熱賣就是這款白瓶極潤啦！添加全新獨家機能型「乳酸菌發酵玻尿酸」，並完美結合4重玻尿酸，可以為肌膚帶來卓越且持久的保濕力。編輯覺得單擦還不能完全展現它的美好，濕敷才是大絕招！不單能讓隔天的底妝明顯服貼許多，還可以讓臉蛋漸漸擁有水煮蛋膚觸與透明感。

▲肌研極潤保濕化粧水，170ml（圖／肌研）

化妝水推薦20：imju 薏仁清潤化妝水

Imju 薏仁清潤化妝水紅透半邊天，且俗又大碗、價格甜到可以拿來當水喝呀（笑）！主打無香料、低刺激性，溫和之餘是流動性極高的水狀質地，核心的薏仁成分還能讓化妝水兼具保濕跟亮白功效。除了濕敷，編輯也推薦裝進噴霧瓶，隨身攜帶保濕、消暑，或是用來噴濕海綿蛋幫助底妝服貼，用途非常多元。不過市面上有許多相似包裝的薏仁化妝水，記得睜大眼睛不要買錯囉！

▲imju薏仁清潤化妝水，500ml（圖／BEAUTY美人圈）

化妝水推薦21：尼爾氏NYR乳香緊緻水凝精淬

這款「水凝精淬」雖為化妝水，但質地卻媲美精華液，能在保養第一步打通肌膚的水通道蛋白，拍上肌膚後馬上就能吸收，揉合有機阿曼乳香、肯亞乳香、沒藥、橙花、佛手柑以及柑橘精油，保養同時還有舒緩肌膚、療癒身心靈效果。

▲尼爾氏NYR 乳香緊緻水凝精淬，100ml（圖／Neal's Yard Remedies 尼爾氏香芬庭園、美人圈）

化妝水推薦22：DHC極光淡斑化妝水

當肌膚受到紫外線照射時產生黑色素，就會形成斑點，而隨著年齡增加，斑點會變得更深而且難以消除。DHC更發現，這一連串反應現象與DAMPs息息相關，DAMPs不僅會促進黑色素合成，還會引起膠原蛋白分解、代謝機能下降、形成暗沉色塊等連鎖反應，當斑點深層化，就會越來越難解決。

▲DHC極光淡斑化妝水，180ml（圖／DHC）

為了對抗DAMPs，DHC全新登場的「極光淡斑系列」透過化妝水、乳液、乳霜完整步驟，與從刺梨果實萃取出的「直截IB精華」、傳明酸和多項可提升美白潛力的成分，共同協力提升肌膚透明感，並協助打造零暗沉的明亮美肌。

▲DHC極光淡斑化妝水，180ml（圖／DHC）

化妝水推薦23：巴黎萊雅活力緊緻積雪草修護奇蹟露

巴黎萊雅的積雪草化妝水，推出之際就引起網友熱議，更被評價是SKII青春露的開架類似款！雖說少了關鍵PITERATM，養膚效果仍有些距離，但對於同樣期待肌膚有透感的女生來說，它已表現的十分優秀！其中添加高濃度積雪草精萃，能幫助修護和穩膚，不過精華水質地建議用輕拍方式帶入肌膚，明亮效果能更驚艷。

▲巴黎萊雅活力緊緻積雪草修護奇蹟露，130ml（圖／BEAUTY美人圈）

化妝水推薦24：資生堂國際櫃嘉美艷容露

說到經典中的經典保養品，資生堂的嘉美艷容露肯定榜上有名，是油痘肌人最愛回購的的超平價神仙水！除了百元價格超不科學，對付粗大毛孔、油光滿面也很有一套。使用前記得先搖晃讓粉與水均勻在一起，而後再濕敷在想要收斂的區域。用它保養一段時間後會發現，粗糙肌膚改善，膚觸甚至趨近打蠟過般的平滑有光澤。

▲資生堂國際櫃嘉美艷容露，150ml（圖／資生堂國際櫃）

化妝水推薦25：FORTE台塑生醫玻尿酸三重水潤美肌水

保濕做得好，素顏出門不害怕！MIT台塑生醫的化妝水，透過三重玻尿酸（玻尿酸、新型微脂粒包覆玻尿酸、玻尿酸胜肽）來達到外補充內鎖水，讓乾澀膚質重回水嫩狀態。清爽的水感質地，擦在皮膚上很快就吸收，但也兼顧恰到好處的保濕力。網友心得：「用久了皮膚很穩定，有水嫩水嫩的感覺，素顏也不會讓人覺得暗沉氣色差。」

▲FORTE台塑生醫 玻尿酸三重水潤美肌水，150ml（圖／FORTE台塑生醫）

文／美人圈

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