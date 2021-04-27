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夏季「編織包」特搜！LV經典老花太美　FENDI小紙袋外型拎著浪漫感

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2021夏季到來，就算不能出國度假、洋溢的度假氣息的編織包、草編包先收起來！許多精品品牌在2021夏季紛紛推出編織包款，LV老花草編包、YSL編織包、Chloe緞帶編織包太美，FENDI、LOEWE更是必收！

2021夏季精品編織包：LOUIS VUITTON NÉONOÉ MM

LV在2021夏季新系列中推出這款NÉONOÉ草編包，採用具海灘氣息的仿拉菲草紡織紡料製作、搭配焦糖色皮革，另外在包身上布滿經典的Monogram圖樣，配備可拆式手柄與背帶，打造雅緻夏日風格！

▲夏季竹編包。（圖／美人圈）

▲夏季竹編包。（圖／美人圈）

▲LOUIS VUITTON NÉONOÉ MM。（圖／LOUIS VUITTON）

2021夏季精品編織包：LOUIS VUITTON TWIST MM

經典的轉扣包TWIST在2021夏季也推出草編的款式，細緻揉合仿拉菲草紡織紡料及牛皮、在正式感之間洋溢度假氛圍，附有金色鏈帶可作手提、可調節長度的雙色皮革肩帶則作為肩背活斜背使用，多樣化的使用方式讓搭配更具巧思。

▲夏季竹編包。（圖／美人圈）

▲LOUIS VUITTON TWIST MM。（圖／LOUIS VUITTON）

2021夏季精品編織包：CELINE LUNCH BOX IN WICKER AND CALFSKINNATURAL

CELINE在2021夏季推出以便當盒為靈感的藤編款式，小巧可愛的便當盒以籐條編織，像是要去公園野餐般清新愜意，包包上方搭配經典的凱旋門飾釦與小牛皮背帶，內裡更有同色系的拉鍊袋及隔層可以收納。

▲夏季竹編包。（圖／美人圈）

▲CELINE LUNCH BOX IN WICKER AND CALFSKINNATURAL。（圖／CELINE）

2021夏季精品編織包：FENDI Mini Sunshine Shopper

FENDI的經典購物包Sunshine Shopper像是紙袋般的外型精巧可愛，在今年夏季推出編織款式，在編織包身上方以刺繡的方式繡出品牌經典的LOGO，搭配木製手柄與印有LOGO字樣的金屬綴飾，讓包包相當有重點，除了精緻的手柄之外、還有附長背帶可以使用。

▲夏季竹編包。（圖／美人圈）

▲夏季竹編包。（圖／美人圈）

▲FENDI Mini Sunshine Shopper。（圖／BEAUTY美人圈）

除了藤編的款式之外，基本的皮革款也不能錯過！超美的焦糖色皮革相當有質感，搭配獨特的玳瑁手柄更加具有設計巧思。

▲夏季竹編包。（圖／美人圈）

▲超美的焦糖色皮革相當有質感。（圖／BEAUTY美人圈）

2021夏季精品編織包：FENDI BAGUETTE 草編手袋

FENDI經典的Baguette、法棍手袋在今年夏季也有草編款式！以天然色稻草編織而成，搭配棕色皮革細節與FF開合扣裝飾，內裡是經典FF提花布料內襯隔層，搭配可拆式的手柄及肩帶，不同風格都可以駕馭。

▲夏季竹編包。（圖／美人圈）

▲FENDI BAGUETTE 草編手袋。（圖／FENDI）

2021夏季精品編織包：SAINT LAURENT KAIA 拉菲草與黑色小牛皮肩背包

SAINT LAURENT熱賣的KAIA包、以超模 Kaia Gerber命名，推出後一度造成搶購潮！在今年夏季延續圓潤的馬鞍包型，將皮革材質以編織搭配皮革滾邊重新詮釋，搭配淡金色的YSL LOGO更是突顯包包的質感。

▲夏季竹編包。（圖／美人圈）

▲SAINT LAURENT KAIA 拉菲草與黑色小牛皮肩背包。（圖／SAINT LAURENT）

2021夏季精品編織包：SAINT LAURENT KATE 99 拉菲草綴金屬流蘇肩背包

SAINT LAURENT另一款KATE包以簡約的包型與流蘇為重點，在今夏也換上編織造型！以全編織的包型和金色的流蘇做組合，給人一種極致奢華的度假感，可以肩背、手拿的多種搭配也讓包包更加實用。

▲夏季竹編包。（圖／美人圈）

▲AINT LAURENT KATE 99 拉菲草綴金屬流蘇肩背包。（圖／SAINT LAURENT）

2021夏季精品編織包：Chloé Woody 編織水桶包

Chloé在今年以Woody包造成話題，包身上以獨特的Chloé緞帶圍繞、更顯法式優雅！今夏也推出同款Woody編織水桶包，編織的水桶包型輕巧可愛，搭配經典的Chloé緞帶及焦糖色皮革更具質感，內層更有束袋可以收納隨身物品，透過緞帶手提或是背帶肩背、多用途的背法相當實用。

▲夏季竹編包。（圖／美人圈）

▲夏季竹編包。（圖／美人圈）

▲Chloé Woody 編織水桶包。（圖／Chloé）

2021夏季精品編織包：LOEWE 天然草編貝殼造型包

LOEWE在2021推出Paula's Ibiza系列，其中含有非常多款的編織包，將夏季的海灘意象化作包款、每一款包包都非常具有夏日風情！這款貝殼造型包以天然稻草製成，圓滾滾的外型從側面看就像是貝殼般，搭配焦糖色的皮革與LOGO印花，相當有度假氛圍。

▲夏季竹編包。（圖／美人圈）

▲LOEWE 天然草編貝殼造型包。（圖／LOEWE）

2021夏季精品編織包：LOEWE 黑色草編圓筒

經典款的水桶包也在今夏推出編織款，雙色的編織搭配同色系的皮革LOGO印花更顯質感，內裡更有束袋可以收納隨身小物，也更加實用。

▲夏季竹編包。（圖／美人圈）

▲LOEWE 黑色草編圓筒。（圖／LOEWE）

文／美人圈

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

夏季, 草編包, 編織包, 包包, 精品包

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