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蔡依林超狂撞衫《后翼棄兵》女星！「差15歲」網看傻：呸姐完勝

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▲蔡依林 。（圖／翻攝自蔡依林 IG）

▲蔡依林Jolin日前舉行「Ugly Beauty」演唱會，造型美出新高度 。（圖／翻攝自蔡依林 IG）

記者鮑璿安／台北報導

蔡依林Jolin日前舉行「Ugly Beauty」演唱會，不光表演精彩，連服裝造型也讓粉絲眼前一亮，其中有一套超粉嫩的馬克龍色蓬蓬裙，蔡依林穿著之後仿佛少女般從內而外散發光芒。而Jolin上身果真是天后規格，因為該套造型悄悄撞衫了演出《后翼棄兵》走紅的女主角安雅泰勒喬伊（Anya Taylor–Joy），兩人相差15歲卻完全看不出，網友一面倒指出：「蔡依林完勝。」

▲蔡依林 。（圖／翻攝自蔡依林 IG）

▲蔡依林 。（圖／翻攝自蔡依林 IG）

▲蔡依林身穿希臘品牌Celia Kritharioti 2020春夏系列的高級訂製服 。（圖／翻攝自蔡依林 IG）

蔡依林登上台北小巨蛋演唱，其中一套超粉嫩的馬克龍色蓬蓬裙成為焦點，出自希臘品牌Celia Kritharioti 2020春夏系列的高級訂製服，以鮮明的淺綠色、淡粉色注入，同時勾勒出立體的蝴蝶結綁帶，巧妙佈滿裙身。蔡依林穿著之下，更顯白皙肌膚吹彈可破，而平口細節完美露出迷人肩頸線條，不忘秀出大長腿，可見蔡依林身材比例極佳，逆齡臉蛋加上可愛辮子頭，說是少女完全不為過。

出演《后翼棄兵》走紅的25歲女星安雅泰勒喬伊，有「人間精靈」的封號，精緻臉孔吸引眾多粉絲喜愛，巧合的是她也曾演繹同款造型，和蔡依林一樣選擇盤髮造型露出鎖骨線條，但似乎因身材比例撐不起該套裙裝，稍微被埋沒，且少了少女感，看起來頗為熟齡。因此畫面曝光後，網友也紛紛直言：「這套絕對是蔡依林大勝」、「竟然差15歲」、「呸姐真的逆齡。」

關鍵字：

蔡依林, 小巨蛋, 演唱會, Ugly Beauty, 安雅泰勒喬伊, Anya Taylor–Joy

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