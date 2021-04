「極致灰包款」氣質滿載！LOEWE水桶吸睛　小CK、H＆M平價好入手

色彩權威Pantone在年初公佈了2021年度代表色「極致灰+亮麗黃」,其中極致灰是「沙場上的石子,歷經風霜依然堅不可摧」,同時有著黑的堅強、白的溫柔,既安靜又沈穩的灰色,也因此成為2021年最熱門的顏色。今天就來整理一些「2021極致灰的包款」推薦清單,快一起看下去吧!

2021 Pantone極致灰包款推薦:LOEWE Balloon Bag

LOEWE Balloon Bag有著經典的水桶包外型、獨特的剪裁設計,光是外型就吸引了不少目光!而搭配上2021 Pantone極致灰,讓包款更有種高貴的氣質感,又低調又溫潤、非常特別!

▲LOEWE Balloon Small Bag。(圖/LOEWE)

2021 Pantone極致灰包款推薦:Chloé C 鱷魚壓紋迷你包

Chloé C 鱷魚壓紋迷你包外型簡約大方,迷你包的大小更讓氣質中帶點可愛!搭配上大氣的金色扣飾、C字LOGO,還有今年代表的「極致灰」,讓包包帶點優雅氣息,不論是褲裝、裙裝都能完美駕馭~

▲Chloé C mini bag in embossed croc effect on calfskin。(圖/chloe)

2021 Pantone極致灰包款推薦:Saint Laurent Sunset 中型鍊帶包

YSL這款Saint Laurent Sunset 中型鍊帶包同樣有的簡約俐落的外型,搭配上銀色鏈帶、銀色LOGO讓整體更加乾淨~較深的灰色也讓包包更有沈穩的感覺,非常有幹練的都會女性感!

▲Saint Laurent Sunset 中型鍊帶包。(圖/ysl)

2021 Pantone極致灰包款推薦:MAISON MARGIELA 鋪棉相機包

MAISON MARGIELA 鋪棉相機包澎澎的外型、特殊的「沙發感造型」都讓他超級吸睛,加上簡單的方正外型卻也不外太過突兀,算是設計藏在細節中的絕美包款!

▲MAISON MARGIELA 鋪棉相機包。(圖/MAISON MARGIELA)

2021 Pantone極致灰包款推薦:小CK 斜紋衍縫斜背包

看完價格偏高的品牌包款,這邊也為小資女們準備了平價好入手的款式~首先是小CK 2021春夏新品「斜紋衍縫斜背包」,以中性又沈穩的灰色配上輕盈的面料、精緻的衍縫設計,讓整體更加帥氣且精緻,兩種鏈帶也讓女孩們可以自由穿搭出不同風格!

▲小CK 斜紋衍縫斜背包。(圖/charleskeith)

2021 Pantone極致灰包款推薦:小CK 拉鍊式斜背包

小CK 拉鍊式斜背包則利用半月形的腰包設計,打造出輕鬆不羈卻有型的街頭帥氣感,在慵懶中又帶有滿滿的細節設計!肩背、斜背兩種造型也讓包包呈現出不同感覺,每天背都不會膩~

▲小CK 拉鍊式斜背包。(圖/charleskeith)

2021 Pantone極致灰包款推薦:H&M 車棉智慧型手機包

H&M經常推出各種時尚的平價包款,這款「車棉智慧型手機包」就運用特殊縫線、讓包包外型呈現出像枕頭般蓬鬆的感覺!搭配上輕盈的淺灰色、小巧的尺寸讓整體又更時尚~

▲H&M 車棉智慧型手機包。(圖/H&M)

2021 Pantone極致灰包款推薦:H&M 車棉單肩包

H&M 車棉單肩包同樣運用到特殊縫線設計,讓素色的包面有不一樣的格紋設計、凹凸不平的紋路也凸顯了包包光澤!搭配上金色鍊袋、金色扣飾,又添加一點高貴氣質感~

▲H&M 車棉單肩包。(圖/H&M)

