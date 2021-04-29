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「極致灰包款」氣質滿載！LOEWE水桶吸睛　小CK、H＆M平價好入手

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色彩權威Pantone在年初公佈了2021年度代表色「極致灰+亮麗黃」，其中極致灰是「沙場上的石子，歷經風霜依然堅不可摧」，同時有著黑的堅強、白的溫柔，既安靜又沈穩的灰色，也因此成為2021年最熱門的顏色。今天就來整理一些「2021極致灰的包款」推薦清單，快一起看下去吧！

2021 Pantone極致灰包款推薦：LOEWE Balloon Bag

LOEWE Balloon Bag有著經典的水桶包外型、獨特的剪裁設計，光是外型就吸引了不少目光！而搭配上2021 Pantone極致灰，讓包款更有種高貴的氣質感，又低調又溫潤、非常特別！

▲極致灰包包。（圖／美人圈）

▲LOEWE Balloon Small Bag。（圖／LOEWE）

2021 Pantone極致灰包款推薦：Chloé C 鱷魚壓紋迷你包

Chloé C 鱷魚壓紋迷你包外型簡約大方，迷你包的大小更讓氣質中帶點可愛！搭配上大氣的金色扣飾、C字LOGO，還有今年代表的「極致灰」，讓包包帶點優雅氣息，不論是褲裝、裙裝都能完美駕馭～

▲極致灰包包。（圖／美人圈）

▲Chloé C mini bag in embossed croc effect on calfskin。（圖／chloe）

2021 Pantone極致灰包款推薦：Saint Laurent Sunset 中型鍊帶包

YSL這款Saint Laurent Sunset 中型鍊帶包同樣有的簡約俐落的外型，搭配上銀色鏈帶、銀色LOGO讓整體更加乾淨～較深的灰色也讓包包更有沈穩的感覺，非常有幹練的都會女性感！

▲極致灰包包。（圖／美人圈）

▲Saint Laurent Sunset 中型鍊帶包。（圖／ysl）

2021 Pantone極致灰包款推薦：MAISON MARGIELA 鋪棉相機包

MAISON MARGIELA 鋪棉相機包澎澎的外型、特殊的「沙發感造型」都讓他超級吸睛，加上簡單的方正外型卻也不外太過突兀，算是設計藏在細節中的絕美包款！

▲極致灰包包。（圖／美人圈）

▲MAISON MARGIELA 鋪棉相機包。（圖／MAISON MARGIELA）

2021 Pantone極致灰包款推薦：小CK 斜紋衍縫斜背包

看完價格偏高的品牌包款，這邊也為小資女們準備了平價好入手的款式～首先是小CK 2021春夏新品「斜紋衍縫斜背包」，以中性又沈穩的灰色配上輕盈的面料、精緻的衍縫設計，讓整體更加帥氣且精緻，兩種鏈帶也讓女孩們可以自由穿搭出不同風格！

▲極致灰包包。（圖／美人圈）

▲極致灰包包。（圖／美人圈）

▲小CK 斜紋衍縫斜背包。（圖／charleskeith）

2021 Pantone極致灰包款推薦：小CK 拉鍊式斜背包

小CK 拉鍊式斜背包則利用半月形的腰包設計，打造出輕鬆不羈卻有型的街頭帥氣感，在慵懶中又帶有滿滿的細節設計！肩背、斜背兩種造型也讓包包呈現出不同感覺，每天背都不會膩～

▲極致灰包包。（圖／美人圈）

▲極致灰包包。（圖／美人圈）

▲小CK 拉鍊式斜背包。（圖／charleskeith）

2021 Pantone極致灰包款推薦：H&M 車棉智慧型手機包

H&M經常推出各種時尚的平價包款，這款「車棉智慧型手機包」就運用特殊縫線、讓包包外型呈現出像枕頭般蓬鬆的感覺！搭配上輕盈的淺灰色、小巧的尺寸讓整體又更時尚～

▲極致灰包包。（圖／美人圈）

▲H&M 車棉智慧型手機包。（圖／H&M）

2021 Pantone極致灰包款推薦：H&M 車棉單肩包

H&M 車棉單肩包同樣運用到特殊縫線設計，讓素色的包面有不一樣的格紋設計、凹凸不平的紋路也凸顯了包包光澤！搭配上金色鍊袋、金色扣飾，又添加一點高貴氣質感～

▲極致灰包包。（圖／美人圈）

▲H&M 車棉單肩包。（圖／H&M）

文／美人圈

【延伸閱讀】

把春夏的晴朗天空揹上身！2021夢幻「寶寶藍精品包」推薦，LV、香奈兒都超值得入手

少女心噴發！2021 Pantone 黃色系包款推薦，Loewe Goya、Celine凱旋門討論度爆棚

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

pantone, 極致灰, 灰色, 包包

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