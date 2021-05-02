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春夏掀起「牛仔風潮」！Gucci、Dior 5款丹寧藍包包　視覺降溫又百搭

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最近精品界吹起一股「牛仔風潮」從Gucci、Chanel到Dior通通換上牛仔新衣，不只百搭好看，更賦與老花款式有了全新風貌，以下為大家特搜5款丹寧藍精品包，今年春夏就把「牛仔」揹出場，化身超強時髦精！

2021牛仔精品包推薦01：Gucci

作為時尚領導品牌，Gucci也非常注重「環保」！在本季更特別推出「全新環保丹寧面料」重新詮釋經典作品「Jackie」，採用 100%有機棉來打造牛仔提花，讓雙G Logo有了更休閒活潑風貌，獨特石洗工法更注入一絲絲仿舊效果，是一款奢華又不失復古的美包。

▲丹寧藍包包。（圖／美人圈）

▲宣美拎Gucci Jackie 1961丹寧小型包。（圖／Gucci、IG@miyayeah）

2021牛仔精品包推薦02：Chanel 小型流浪包

風靡全球的小香流浪包，因為集合了菱格紋、鏈條、雙色等多個Chanel經典元素於一身，廣受時尚迷喜愛，到了2021年更特別注入「牛仔」元素，再以金屬皮穿鍊點綴Chanel Logo在提把上，讓每個細節都充滿巧思。

▲丹寧藍包包。（圖／美人圈）

▲CHANEL’s Gabrielle 小型流浪包。（圖／Chanel）

Chanel 19擁有搶眼的放大版菱格紋，搭配上柔軟小羊皮，呈現細膩又優雅設計，今年也特別加入全新牛仔材質，帶點率性休閒氛圍，更是大幅提升包包實用度。

▲丹寧藍包包。（圖／美人圈）

▲chanel 19 口蓋包（海軍藍）。（圖／Chanel）

2021牛仔精品包推薦03：Dior

「人間DIOR」Jisoo身穿牛仔外套，搭配全新Dior Caro丹寧布包，完美詮釋如何用簡單的層次搭配，為整體造型達到畫龍點睛效果，除了Caro之外，Dior Lady、MONTAIGNE也都紛紛換上牛仔新衣，特別適合休閒穿搭，準備陪大家迎接涼爽春夏季！

▲丹寧藍包包。（圖／美人圈）

▲Dior Lady、MONTAIGNE換上牛仔新衣。（圖／Dior）

2021牛仔精品包推薦04：Celine

2018年Hedi Slimane正式入主CELINE，重新演繹經典元素雙C凱旋門，高鑑別度的設計，也讓Celine成為捲起這波老花紋風潮代表之一，這次凱旋門又特別以丹寧面料登場，讓包款更多了一絲沈穩內斂。

▲丹寧藍包包。（圖／美人圈）

▲CELINE牛仔提花。（圖／Celine）

2021牛仔精品包推薦05：Louis Vuitton

LOUIS VUTTION於2021早春，特別以丹寧藍緹花升級「SINCE 1854」老花包款系列，讓人氣包款Dauphine、Vantiy迷你化妝包，擁有了全新樣貌，搭配日常穿搭更顯輕盈活潑。

▲丹寧藍包包。（圖／美人圈）

▲LV SINCE 1854 VANITY手提化妝包。（圖／Louis Vuitton）

文／美人圈

【延伸閱讀】

把春夏的晴朗天空揹上身！2021夢幻「寶寶藍精品包」推薦，LV、香奈兒都超值得入手

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

丹寧, 牛仔, 精品包, 包包

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