全台首間「星巴克體驗店」進駐內湖IKEA　一杯咖啡不到30元

▲星巴克體驗店進駐內湖IKEA，銷售starbucks at home系列商品。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

IKEA內湖店即將在4／28對外正式開幕，其內部除了有2層樓的IKEA賣場，另也綜合地主大潤發的美食街「鮮食集」，而台灣雀巢也在其內設置「星巴克體驗店」，銷售旗下Starbucks at Home星巴克家享系列相關商品，消費者可直接體驗品嚐黑咖啡與多款膠囊式咖啡，單杯售價只要27元起。

隨著IKEA敦北店在4／26傍晚正式熄燈，民眾焦點轉移到內湖店的開幕，賣場超過6000坪的內湖店，無論是場地與餐廳，都比敦北店足足大上1倍，共3層樓的建築，規劃民眾從3樓入場，先逛完整層的居家賣場之後，下至2樓則有IKEA餐廳與倉儲區，1樓則有美食小站與售後服務、運送服務櫃檯，而在旁邊還有大潤發重新規劃的美食街「鮮食集」。

▲IKEA敦北店在營運23年後於4／26正式熄燈。（圖／記者湯興漢攝）

▲IKEA內湖店將在4／28正式開幕，空間比敦北大1倍。（圖／記者湯興漢攝）

旗下擁有Starbucks at Home星巴克家享系列的雀巢，也在此設計全台首家「Starbucks ® at Home星巴克家享咖啡體驗館」進駐，內有提供豐富的星巴克系列商品，包含咖啡豆、特選系列、以及Nescafe Dolce Gusto與Nespresso咖啡機使用的各式膠囊咖啡，還能直接品嚐由Nescafe Dolce Gusto膠囊咖啡機一分鐘現煮的星巴克焦糖瑪奇朵、美式咖啡等，與IKEA內湖店同步開幕。

▲星巴克體驗店進駐內湖IKEA，與IKEA同步開幕。（圖／品牌提供）

以店內銷售的星巴克特選系列深度烘焙咖啡隨手包為例，10包售價為270元，意即平均下來單杯黑咖啡僅要價27元；咖啡膠囊平均售價為210元至260元不等，等同單杯要價21元至26元，即可在家享受星巴克咖啡系列。

業者表示，開幕期間祭出滿千就送限定馬克杯，購買多趣酷思膠囊咖啡機加上星巴克膠囊任選6盒，加贈星巴克筆記本，此外，消費者在體驗館打卡「在家享受自己的星巴克@IKEA內湖」，上傳FB或IG，就可抽星巴克相關商品。