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考驗主人荷包！FENDI 萌寵「8萬元手提包、尼龍外套」實在好狗命

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▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 近期推出寵物配飾系列，好好犒賞自家毛小孩。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

FENDI 近期推出的寵物配飾系列，絕對是最奢華的享受，除了以鮮明的FF Logo佈滿單品，一口氣帶來手提包、防潑水尼龍外套、皮帶與項圈等單品，保證讓你家毛小孩上街就成為全場亮點！

「好狗命」不是說說而已，FENDI近日發佈了「寵物配飾系列」，主角搖身一變成為大家心愛的毛小孩，還請到寵物親自上陣拍攝形象照，可愛模樣簡直無法擋。系列以棕色和煙草色的品牌招牌 FF 主題圖案為特色，品項十分多元，提供旅行手提包、防潑水尼龍外套以及皮帶和項圈等單品。

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲系列以棕色和煙草色的品牌招牌 FF 主題圖案為特色 ，並請到寵物親自上陣拍攝形象照。（圖／品牌提供）

像是狗狗穿上了防潑水尼龍外套，超威風的坐姿一秒吸引目光，且防水特性加上耐磨的尼龍材質打造，讓毛小孩玩得更加盡興；同時佈滿了品牌最奢華的FF圖案增添收藏價值，別忘記還有標籤金屬銘牌的皮帶和項圈，一次到位讓人好羨慕。

為了讓旅途更方便，另也提供寵物旅行手提包，皮革手柄與老花紋理遊走，最重要的是超大容量，可以帶著狗狗到處遊玩，簡直是療癒享受，此次系列價格從9千元至8萬元不等，當然首先還是要過了主人荷包那一關。

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲寵物旅行提袋，NT$ 81,000 ； 寵物服飾 NT$ 14,500 。（圖／品牌提供）

不光是FENDI要搶寵物財，BURBERRY也曾經在2019年推出過限量寵物帽T，而且是快閃24小時開賣，一公開就造成轟動。系列包括了條紋環保帆布小狗項圈、棉質小狗連帽衫、印花環保帆布狗繩等，更以經典風衣為靈感設計，融入濃濃的英倫風情。另外，也推出寵物專屬刻字服務，享受獨一無二尊貴待遇，所以愛犬不論是帶出門或是在家，都能配備全套升級。

關鍵字：

FENDI, 寵物, 毛小孩,

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