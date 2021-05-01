台北最強「偽日本行」！泡完6大名湯喝冰牛奶、吃現做北海道鬆餅

文、圖／Ean

國境尚未解封，挑選一間舒服飯店來趟 Staycation 正是時候，地點首推台北市，原因簡單，就是值得二字，平時萬把塊的房價此時可能對折再對折，此時不住更待何時？加上幾家原本鎖定國外商務客的五星級飯店，為了轉型瞄準國旅，更是卯足全勁推出各種包山包海的優惠方案，其中又以台北晶華酒店為最，光是去年就狂推 79 個不同主題的住房專案，動能十足！2020 年夏天，我搶先來體驗他們打響「偽出國」的市場代表作：東京美食之旅，讓我驚艷。延續去年氣勢，台北晶華善用館內豐富資源，繼續提供多種住房方案讓大家能擇其所愛，不管是跟著瑜伽大師高空伸展，精油抓周、體驗漢方 Spa，或是泡遍日本六大名湯、品嚐北海道鬆餅的日本偽出國度假，在在都是想讓房客好好調養生息，身心靈充飽電後再出發！

▲日本管家日比野博史（Hiroshi Hi）為我介紹這次準備的日本六大名湯

▲換上節慶浴衣，踩著木屐，來到頂樓泳池享受舒爽晚風

▲晚餐後，來到大班廊 Happy Hour 點杯特調享受正美夜色

33 坪名人套房，舒適如家

台北晶華酒店邁入 31 年，不顯老態反而更具活力有創意，屢出奇招一新耳目同時又能維持頂級服務，去年也獲得 2020 米其林指南象徵「頂級的舒適享受」的黑 4 房肯定。這回入住房型是很頂級的名人套房，位於 11 樓邊間，打開氣派的雙扇大門，迎來的是非常寬敞的 33 坪大空間，主要區分兩大塊，外部是典雅的客廳、餐廳與客用洗手間，內部則是擁有 L 型落地窗的臥室，走道可用一扇門阻隔，方便招待朋友歡聚，同時又能保有隱私。房間面向中山北路的綠蔭大道，不管是風景或採光都屬上乘。

▲舒適的名人套房客廳，謝謝很有誠意的迎賓水果，打開特別準備給我的九宮格茶點又是一陣驚喜

▲九宮格茶點原來是舊振南的各式點心，擺設得賞心悅目

▲臥室窗邊，午後的陽光正好

我喜歡走入式衣櫃的設計，方便我收納龐大的攝影器材與行李。會很驚訝的還有全大理石的浴室，優異的照明設計加上豪華寬廣空間，提供乾濕分離與大浴缸，在這完全可以享受一段很放鬆的沐浴時光。

▲寬敞的走入式衣櫃，相當好用，還有木門可拉起來

▲晶華酒店的浴室一向舒適，名人套房的就更不用說了

在海外旅遊當住到這種很棒的飯店房間，若剛好行程排得又沒那麼緊，我就很喜歡簡單點個 room service（餐點客房服務），看似是品嚐食物，其實是要藉此好好享受房間！沒浪費這麼好的餐廳與客廳空間，特別請了悉心的日本管家準備美食在房間與好友們一塊輕鬆享用，推薦肉質軟嫩的海南雞飯，口味很不錯。自在放鬆的飯店居遊，就該如此！

▲日本管家悉心的為我介紹餐點

▲推薦肉質很軟嫩的海南雞飯

「椿日風呂」方案 體驗日本管家尊寵服務

開車抵達飯店，接待我的日本管家已在門口等候，飯店人員幫我泊車，管家協助我拿行李直接帶領進房辦理入住手續，備感尊榮。我像是看到老朋友一樣的開心，日比野博史（Hiroshi Hi）是我去年體驗東京美食之旅方案的管家，當時他還擔任方案裡的築地魚市體驗講解員，留下深刻印象。這回的「椿日風呂」專案同樣是日本管家團隊自己規劃開發，與去年方案相比規模較小，但精緻度不減。除提供節慶浴衣與木屐可讓房客換裝體驗拍照，迎賓點心也隨季節而變，換成代表春季的好吃櫻餅，泡杯日本綠茶來搭配最高！暫時不能飛去日本泡湯，沒關係，他們讓旅客不用出門，在房間就能泡遍嚴選的日本六大溫泉，包括箱根、草津、登別、別府、有馬、道後，管家還會解說每種溫泉的泉質與療效。還沒完，Hiroshi 打開冰箱跟我介紹準備的冰牛奶，只見他左手抬高作勢拿牛奶、右手叉著腰，示範日本人泡湯完都要來瓶冰牛奶的習俗，看到他臉上揚起的笑容，那一刻我彷彿真置身在北海道的溫泉風呂或京都錢湯了。

▲這回方案以六大日本溫泉為主題

▲在日本管家協助下，於房間內換上節慶浴衣

▲充滿春天氣息的櫻餅，再泡杯旁邊提供的綠茶，絕配

▲房間客廳茶几還用心擺上充滿日本味的摺紙鶴，很點題

這回方案取名「椿」，特別要帶出包含的「椿 Tsubaki Salon」鬆餅下午茶。來自北海道札幌，唯一的台灣分店就座落晶華酒店 B2。標榜主要使用北海道食材，店長也是日本人，鬆餅都是店長現點現做，就連鬆餅上的鮮奶油，都不假他人之手、由店長親自擠上，確保品質一致。以為鬆餅口味都是甜的嗎？這裡的肉醬口味會顛覆你對鬆餅的想像，無違和。建議跟我一樣多找幾位朋友，才能品嚐多幾種，不管是使用小山園的抹茶紅豆夾心、話題限定的熔岩巧克力鳳梨，特色不同，都好吃，當看到厚實膨鬆的鬆餅上桌，手拿北海道進口農作鏟子造型的叉子切下，心裏想起的，是北海道軟細的粉雪，再一口來自札幌總店烘焙的咖啡，嘴角漾起的是美好旅行回憶。

▲店長是日本人，親力親為以確保品質

▲每一個端上桌的鬆餅，都是由店長親自舀放鮮奶油

▲出乎意料的好吃，肉醬鬆餅

跟著瑜珈大師動起來，養生活力 UP！

以動養身正流行！位於 20 樓的 Sky Studio 四月新登場，每天都聘請不同專長的大師級瑜珈老師小班制甚至是一對一授課，有靜有動，每日輪替進行。這天帶領的是據說深獲名媛貴婦喜愛的外國瑜珈老師 Darryl，上課之精實完全沒在客氣，這堂主題是「活力瑜珈與動態伸展」，動作其實不大但會讓人大汗淋漓，每到挑戰極限邊緣的那幾十秒，讓我想起當兵時的持槍基本教練，撐住再撐住，儘管累但做完之後確實通體舒暢！ 若對這課程有興趣，可考慮目前推出的「天空恣遊 · 活力再現」住房專案，兩人成行 6800 起，包含 Sky Studio 精選大師級團體課程、享大班廊禮遇及栢麗廳早餐。做完瑜伽後，就算直接到大班廊來場下午茶也不會太有罪惡感，這回發現大班廊也吹起養生風，不只取餐區充滿綠意，現打蔬果汁與小食設計，也都很健康取向，適合瑜珈之後來吃，不會太有負擔。

▲課程結束後，Darryl 為我們示範神一般的高級瑜伽動作

▲動作看似簡單，跟著整套做下來也是會大汗淋漓

▲養生取向的大班廊下午茶，提供健康的蔬果汁

城市的高空紓壓綠洲：沐蘭 SPA

獲得富比士旅遊指南 4 星評價的沐蘭 SPA，去年夏天體驗過就留下極佳印象，這次再回來，療程前，我先參加了精油抓周課程，芳療師帶領大家伸出左手憑藉直覺，依序感應選出幾款當作前中後調的精油，我選到的是甜橙、伊蘭與乳香。接著，可自行決定比例調配出一瓶專屬自己的獨家精油，帶回去在日常生活中使用。

▲ 精油抓周，不要想太多、憑直覺就對了

這回體驗以穴位為主的中式按壓療程很不一樣，沐蘭 SPA 導入一套運用人工智慧及大數據演算技術的漢方諮詢系統，進行療程前，專業芳療師會透過系統為客人提供諮詢服務，並以分析數據協助客人選擇適合的 SPA 療程，此外依據客人告知的不適症狀，例如頭痛、腹瀉、疲勞等，也可透過系統知道要加強按壓的穴位。療程間也加入不少漢方巧思，例如一開始奉茶與足浴部分，會提供草本養身茶及中藥包足浴，按摩後提供泡澡的沐浴中藥包裡則有霍香葉、玉桂、乾薑等具舒緩功能的藥草。這療程有別於過往做過的泰式或舒壓式按摩，手法到位，都在點上！也不得不稱讚沐蘭的按摩室，彷彿是城市裡的高空綠洲，約 13 坪的大空間，不只寬廣，也讓人有種遠離塵囂的遁世感。

▲沐蘭按摩室宛如高空上的綠洲，讓我印象深刻

▲按摩後的泡澡，提供的是漢方沐浴包

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台北晶華酒店

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地址：台北市中山區中山北路二段 39 巷 3 號

「椿日風呂」方案

專案期間：2021.3.1-2021.5.31

價格：兩天一夜，兩人成行，每人每晚 2,990 元起

專案內容：包含日本六大名湯入浴劑、節慶浴衣體驗、客房Mini bar、兩人份的櫻餅、北海道「椿 Tsubaki Salon」鬆餅以及栢麗廳自助式早餐

▲連住兩晚，早餐一天大班廊、一天栢麗廳。在大班廊的這餐，我選擇了中式

▲ 一碗清粥，九宮格配菜，滿足了！

▲曾被 CNN 推薦的栢麗廳，早餐非常豐盛美味，選擇尤其多

▲在挑高的栢麗廳用餐，相當舒服