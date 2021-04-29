無印良品飲料換上新包裝！不只質感大增　背後還有重要原因

編輯／Emily 圖／翻攝自muji.com

日本生活品牌MUJI無印良品的飲料，原先都是使用寶特瓶包裝，但日本在今年的世界地球日宣布，從2021年4月23日起，要將飲料包裝改成鋁罐，新的銀色瓶身配上文字、插畫整個顏值大增，看起來更有質感，果汁汽水系列也非常可愛，讓包裝控看了忍不住心動。

日本無印良品宣布把飲料包裝從寶特瓶改成鋁罐，可不是為了好看，其實背後有很重要的原因。這個改變是出於環保考量，想藉此減少塑膠的浪費，改成回收率很高、可以重複利用的鋁罐，以達到永續發展的目的，對愛護地球盡一份心力。而且鋁罐材質還可以減緩食物的變質、延長保存期限。

這次除了把原先有的無咖啡因黑豆茶、玉米茶、博士茶等7款茶類，改成新包裝之外，還有5款果汁汽水。茶類飲料的銀色瓶身比較修長，外層印上文字和植物小插畫，看起來非常質感。汽水系列則比較矮小，包裝配合水果口味，印上相應的顏色，像葡萄就是紫色、桃子是粉紅…，整排放一起也太可愛。

現在有越來越多品牌注重環保，透過改變產品的包裝達到減塑。韓國化妝品品牌Innisfree先前就推出「地球友善版」的保濕精華，把外層改用紙製成，內部再搭配無色的PE材質容器。雖然被人質疑雙層包裝同樣浪費，外層寫的「Hello. I 'm a Paper Bottle」還有誤導消費者的嫌疑，但其實這版本已經比原本相同產品減少了51.8%的塑膠用量。

►現在知道也不嫌晚！大創、誠品「隱藏版神物」 49元起打包回家

►無印良品新上架高顏值「熨斗」！純白方型加迷你尺寸太可愛