入夏預防頭皮出油、搔癢！中西醫師親授日常3習慣　輕鬆度過悶熱夏天

時序即將入夏，台灣的夏天既潮濕又悶熱，不僅臉部、頭皮也相當容易受到影響而導致出油、甚至是搔癢掉屑， 《美麗佳人》採訪到臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師謝旭東、越診所皮膚科醫師黃幼鳴，跟我們分享日常生活中能夠避免、緩解頭皮出油和搔癢的習慣。

清潔最重要

在濕熱的夏季，清潔是最重要的，黃幼鳴醫師跟我們分享，其實應該根據不同的頭皮問題，選擇不同的洗髮精，例如想要控油可以選擇有水楊酸成分的洗髮精、止癢選擇薄荷成分，容易掉髮則選擇人蔘或咖啡因成分的洗髮精。

不要洗過熱的水、盡量避免用指甲抓頭皮都是老生常談，那怎樣才算適當清潔呢？謝旭東醫師跟我們分享，洗頭並不是越大力越好，有時候因為有頭皮屑想要徹底清潔，反而更刺激而讓皮屑增生，用自己覺得舒服地以指腹按摩頭皮，洗完頭沒有緊繃的感受就行了。

生活習慣

黃幼鳴告訴我們，其實溫度、濕度的變化都容易造成頭皮出油、搔癢，而熬夜或是清潔不當造成毛孔堵塞，則容易導致毛囊炎，出現紅腫或丘疹的狀況，此時除了調整作息外，也建議要就醫求助專業會比較恰當。

謝旭東醫師則表示，梳頭髮其實可以幫助按摩頭皮穴道，每天早上起床運用齒孔較寬的氣墊梳或排梳，由前向後梳，也能夠提振一天的精神。另外在中醫的角度而言，頭皮搔癢其實就是氣血不通的一種，醫師表示可以以拍打替代抓癢，或擦一點涼涼的東西如薄荷、萬金油等止癢，但若皮膚已經破皮就不適合這麼做。

飲食能改善

在飲食方面其實也有能夠由內調理的食材可以挑選，像大家熟悉的綠豆薏仁其實就有排濕、解熱的效果，唯一要注意的是煮湯時不能加糖，是適得其反的做法。另外像冬瓜、絲瓜等瓜類，也是可以清熱的食材，但在中醫的角度瓜類比較寒，不建議女生在生理期時食用。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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