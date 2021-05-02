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艾瑪華森出道22年的人生金句語錄　「不管身材如何都能以自己為傲」

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出生於1990年4月15日的艾瑪華森，雖然生長在律師家庭，卻對表演藝術有著濃厚興趣，1999年受到老師推薦參與電影《哈利波特》試鏡，於2001年正式以演員身份出道，那年她才剛滿11歲，卻憑著出眾的演技演活妙麗一角，更在之後的《哈利波特》八部曲佔有重要地位，成為當時紅遍全球的電影明星。

在艾瑪華森演藝事業到達巔峰時，她沒有放棄攻讀學術專業，先後進入美國名校布朗大學和英國牛津大學伍斯特學院就讀 ，還接下《壁花男孩》、《星光大盜》、《挪亞方舟》...等多部著名電影拍攝，並開始涉足時尚相關產業，擔任模特兒及品牌設計師。

名人金句庫｜11歲以妙麗出道、24歲擔任聯合國親善大使，艾瑪華森出道22年的人生金句語錄

除了演員、模特兒及設計師，艾瑪華森還以提倡女權主義、環保意識，成為當代女性代表人物，2014年被任命為聯合國婦女權能署親善大使，協助創立女性運動HeForShe、2016年大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）以Calvin Klein環保禮服走上紅毯，推廣永續時尚的重要性、更在2020年擔任開雲集團永續委員會主席。出道至今長達22年，艾瑪華森成功在全球女性心中留下深刻印象，她背後的人生哲學值得我們一探究竟：

金句一、I don't want other people to decide who I am. I want to decide that for myself.「我不想讓別人定義我，我是誰由我自己決定。」

艾瑪華森從9歲以童星身份出道，至今超過20年的演藝生活，她堅信自己存在的價值是由自己決定，不需在意旁人如何評論與定義。

金句二、All I can do is follow my instincts, because I'll never please everyone.「我能做的就是跟著我的本能，因為我永遠無法取悅所有人。」

2012年英國The Independent報社採訪中，艾瑪華森曾表態自己無法滿足每個人對她的期望，她唯一能做的就是跟著自己的直覺前進。

金句三、I don't have perfect teeth, I'm not stick thin. I want to be the person who feels great in her body and can say that she loves it and doesn't want to change anything.「我沒有完美的牙齒，我也沒有細瘦身材。我只想成為那種不管身材如何，都能以自己為傲，並懂得自愛的人。」

這個世界上沒有人是完美的，就連艾瑪華森也不例外，不必為了迎合大眾的審美標準去做改變，而是學習改變自己的心態，接受並喜愛自己現在的樣子。

金句四、I have to really enjoy the good things because it makes the bad things ok.「我必須真正享受生命中的美好事物，因為這讓其他的不美好顯得無關緊要。」

太過拘泥於人生中的不美好，反而會讓自己變得不快樂，所以艾瑪華森期許自己享受生命的每個時刻，專注眼前美好的人、事、物。

金句五、As much as someone can tell you things, you have to go out there and make your own mistakes in order to learn.「儘管別人跟你說得再多，你還是得自己去嘗試並從錯誤中學習。」

對於艾瑪華森而言，人生的酸甜苦辣是必須靠自己去體會，縱使他人也會遇到相同的事情，但是每個人的感觸一定不同，所以還是必須靠自己勇於嘗試。

金句六、I don't want the fear of failure to stop me from doing what I really care about.「我不想因為害怕失敗，就停止去做真正在乎的事。」

艾瑪華森不願被演員的身份束縛，在演藝事業到達巔峰時期，前往常春藤名校、英國牛津大學進行就讀，沒有因為身處舒適圈就害怕失敗，反而大膽追尋自己的夢想。

金句七、I love fashion because it's how you show yourself to the world.「我熱愛時尚，因為那是你向世界展示自己的方式。」

從演員身份到模特兒，進而擔任品牌設計師，艾瑪華森對時尚有著高度熱愛，對她來說這是能像世界表達自己的方式之一。

金句八、There’s nothing interesting about looking perfect – you lose the point. You want what you’re wearing to say something about you, about who you are.「看起來完美相當無趣，你應該讓你的穿搭替你發聲。」

與其追求完美的造型、狀態，更重要的是要打造屬於自己風格、個性的穿搭。

金句九、I'm a multidimensional person and that's the freedom of fashion: that you're able to reinvent yourself through how you dress and how you cut your hair or whatever.「我是個有很多面向的人，而時尚就是如此，你可以透過著裝、髮型或其他方式來重塑自己。」

擁有演員、模特兒、親善大使...等多重身份，艾瑪華森認為時尚也是如此，可以透過服裝的選擇、頭髮的造型來打造自己想要的模樣。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 艾瑪華森

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