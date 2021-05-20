好老公、寵妻魔人星座大公開！摩羯是婚後神隊友、射手遇真愛超專情

一樣米養百樣人，12星座不同的伴侶組合，伴隨著先後天環境，創造出的感情、婚姻生活就是有著無限的可能性，想知道哪些人是必嫁的優質潛力股，得從務實認真、是否寵妻這兩大重點來切分！

務實認真、家事瑣事一肩扛！好老公星座大公開

第3名：金牛座

牛座對家庭任勞任怨的路線與摩羯有點相像，會全身投入在水深火熱的家事中，力保老婆全身而退，不過牛座的付出都有著某程度的期待值，像是期待以後兒女成群好好拿錢回來孝敬他老人家、現代多打拼以後享清福等，說穿了就是先苦後甘為未來幸福的生活打底啦！

第2名：巨蟹座

蟹座生來就是以共組家庭為人生終極目標，因此婚後事情再多再忙、孩子再頑皮搗蛋，他都會抱著「這些都是成家的必經之路」的心情，一口氣吞下所有事情，蟹座天生就有被老婆奴役的莫名傾向，家事愈多他們反倒愈樂在其中！

第1名：摩羯座

從戀愛進展到婚姻、從單純的戀愛，到雙方結為親家、手牽著手步入紅毯，意味著未來需要擔負的責任將更多更重，不只要照顧另一半，也要有堅實的肩膀扛起一個家的重責。12星座中，摩 羯座當屬負責任第一名，其實平時的他們，看到責任來臨就如同飛蛾撲火般主動扛下，在家庭中面對種種生活大小事，他絕對是衝第一攬下各種事情來做，甚至愈辛苦愈快樂有一點自虐程度。

浪漫溫柔數十年如一日的寵妻魔人星座排行榜

第3名：射手座

花名遠播的射手座同樣不是那麼容易定下來的星座，願意挽著另一半步上紅毯，除非是看破紅塵（笑），否則絕對是用情至深，婚後也會以老婆大人為主，老婆叫他往東他絕不會往西南北。

第2名：天蠍座

天蠍座也是不折不扣的寵妻魔人喔！天蠍其實是隻桀驁不馴的孤鳥，在情路上浮浮沈沈，受得傷夠多夠深之後，才甘心回歸家庭，對老婆的情誼除了愛，還有恩情，因此不但會認真守護另一半，也懂得用心經營婚姻生活，把漫長的日子過得浪漫愜意，哪怕老夫老妻，還是如同初戀情人般用浪漫呵護著對方。

第1名：獅子座

獅子男一般要嘛早婚要嘛終身單身或極度晚婚，是個對婚姻非常戒慎恐懼的星座，一旦成家，意味著他百分百的降服在妻子的石榴裙下，表面看似大男人，其實反而比其它星座更真心疼愛妻子，會為另一半赴湯蹈火，也是12星座中極度寵妻怕妻的魔人啊！

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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