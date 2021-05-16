春夏超過10款「精品平底拖」推薦！Chloé本季最紅、Dior粉色系太嫩

炎熱的夏天逐漸逼近，雙腳已經穿不住包緊緊的靴子、球鞋了嗎？想讓腳趾頭透透氣，除了羅馬涼鞋、綁帶涼鞋...等款式，平底拖鞋也深受穿搭達人的喜愛，不僅擁有好穿拖的方便性，還能露出美腳背拉長身材比例，精選2021春夏最新問世的Dior、LV、Fendi、Chanel、CELINE…精品牌平底拖鞋，鞋款亮點、售價一併附上：

Chanel

雙C斜紋織布蜜兒拖鞋

熱情的夏季，少不了一雙充滿渡假風情的Chanel蜜兒拖鞋，鞋面以繽紛色彩編織而成，營造出類似馬賽克視覺，鞋面上壓印上經典雙C Logo，適合甜美風的女孩。

雙C編織麻繩蜜兒拖鞋

陽光、沙灘、比基尼，再加上一雙編織涼鞋就更完美，Chanel麻繩蜜兒拖鞋以細緻編織設計，腳背上還有大大的雙C標誌，就算是寬腳版的女孩也能穿著。

Louis Vuitton

Lock It 平底涼鞋

以經典的Monogram老花帆布配上LV Circle標誌，延續熱賣Dauphine系列設計，是兼具經典與復古的平底拖鞋首選。

Dior

Dway 涼鞋

雖然還無法去國外渡假，但滿滿渡假感的Dway涼鞋可不能漏掉，Dior將經典D-Stripes圖案作為主要設計，結合溫柔米色及夢幻粉色系，並繡上Christian Dior代表性標誌，適合氣質風格的穿搭。

Dior Dway 涼鞋

平時穿著偏向極簡風的女孩，那低調款迷霧灰Dior Dway 涼鞋可不能錯過，一樣繡有Christian Dior品牌標誌於鞋面上，搭配裙裝、褲裝皆不違和。

Bottega Veneta

Lido拖鞋

Bottega Veneta經典編織拖鞋在本季春夏全新登場，採用舒適小羊皮材質及標誌性方頭造型，不僅好走還能修飾較寬的腳版，多達八種色系可以選擇。

Valentino

羅馬鉚釘拖鞋

將品牌經典鉚釘元素，結合菱格紋圖案，打造兼具龐克與氣質的羅馬鉚釘拖鞋，金屬金色鉚釘奢華耀眼，適合個性女孩入手。

Fendi

經典拖鞋

以渲染的花卉面料當做主視覺設計，在腳背上還繡有品牌的英文字樣，配上編織的滾邊設計整個質感大大提升，既優雅還有顯白的效果。

Gucci

Denim雙G凉鞋

隨著永續時尚意識抬頭，Gucci率先推出以環保面料製成的復古丹寧環保系列，舒適又好走的平底拖鞋也在列，選用復古雙G老花面料，搭配棕色皮革滾邊設計，還有最令人心動的GG經典標誌。

Chloé

Woody平底拖鞋

一推出就賣到缺貨，Chloé以品牌標誌緞帶為主題，搭配焦糖棕造型鞋底，呼應品牌經典馬術精神，可以搭配牛仔褲、洋裝等單品。

CELINE

Triomphe平底拖鞋

擷取品牌典藏的馬術精神，將CELINE凱旋門 Triomphe Logo，結合馬銜釦造型點綴於鞋面，細緻簡約的設計為拖鞋增添不少亮點。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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