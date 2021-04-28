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《文森佐》全汝彬出道就與朱智勛合作！是時尚雜誌寵兒，曾夢想當醫生

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由宋仲基、全汝彬共同主演的韓劇《黑道律師文森佐》進入劇情最高潮，流氓律師跟義大利黑手黨顧問的新鮮組合，除了好奇兩人如何對抗勁敵之外，日久生情的感情戲碼也是戲迷關注的焦點，女主角全汝彬更因為出演《文森佐》知名度再攀高峰，其實她早在2015年就以演員身份出道。

在全汝彬小時候曾與奶奶約定要以醫生為志願，卻因為高考的失敗與從醫無緣，迷茫時看了一部電影《春風化雨》，便對演員職業產生濃烈的興趣，進而考取同德女子大學電視演藝學系就讀，2015年意外收到電影《姦臣：色誘天下》客串演出的機會，正式以演員身份出道。

雖然在《姦臣：色誘天下》只是客串演出，不過全汝彬卻因此打開自己的演藝之路，收到許多電影劇本的邀約，2017年參與了懸疑電視劇《救救我》中飾演潛入集團中探查真相的記者，隔一年更在電影《女高校生死了以後》演出主要女主角，獲得多個電影頒獎典禮新人獎項提名，演技備受肯定。

全汝彬演員之路沒有受限同類型的角色，像是在2019年播出的電視劇《浪漫的體質》，劇中飾演一名承受巨大傷痛的紀錄片導演，壓抑自己情感的演技十分到位，在電視機前的戲迷彷彿親身經歷，還有後期接下的喜劇角色《超「人」氣動物園》，在劇中飾演戴著樹懶面具的飼養員，逗趣的演出完全戳中觀眾們的笑點。

除了演員的角色外，全汝彬以亮眼的臉蛋與高挑的身材，經常受邀為雜誌拍攝、代言商品...等，166公分的高挑身材完美撐起各種風格服裝，加上她私底下時常以素顏示人，沒有太多了偶像包袱，讓人很難不被她圈粉。

最新出演的韓劇《黑道律師文森佐》，全汝彬因為律師角色需求，服裝風格大多以西裝或正裝做搭配，營造出一種幹練、專業的律師形象；反觀在即將放映的《暗夜天堂》中，全汝彬以樸素、簡單造型登場，雖然沒有華麗服飾的加持，不過仍不掩全汝彬的清新氣質。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 全汝彬, 黑道律師文森佐, 朱智勛

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