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女團級「太陽花睫毛」討論度超高！純手動2步驟　刷出超強捲翹存在感

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近期在睫毛的妝感上不僅講求捲翹且根根分明，如何強化睫毛的存在感、又不會因過於密集而看起來黑壓壓一片也成了大家討論的重點。而最近討論度很高的「太陽花睫毛」即是存在感明顯，卻分明不糾結的妝感。

太陽花睫毛

從去年開始，韓國女Idol的眼妝除了流行大亮片之外，睫毛的妝感也十分重要。之所以被稱作太陽花睫毛，主要訴求根根分明且存在感強烈，眼頭到眼尾分別朝著上翹的角度綻放開來，看起來睫毛根部較粗、尾端較細的妝效，讓雙眼就像向日葵一樣，太陽花睫毛能讓眼神柔和卻明亮，雖然韓國女團大多是貼假睫毛快速達到此妝效，但其實純手動依然可以做到，以下就看看該如何從夾睫毛開始，一步一步變出太陽花睫毛吧～

夾睫毛

將睫毛夾翹絕對是首要條件，根據你的眼型是圓眼、長眼到眼睛的寬度來挑選適合的睫毛夾後，夾睫毛前確保將所有睫毛都放進睫毛夾中，將上緣鐵片貼緊睫毛根部，接著用最上端頂著眼窩，這樣不僅比較好施力、也不會拉扯到睫毛，先慢慢的夾確認不會夾到眼皮後再施力。

另如果太大力夾睫毛，很容易造成睫毛有不自然的弧度，也會對睫毛造成傷害，因此應該在根部輕盈的、像是小碎步的方式將睫毛支撐起來，眼頭、眼尾的部分可以將睫毛夾稍微側拿以達到綻放效果，或運用局部睫毛夾將較為細小的睫毛也一併夾翹。

刷睫毛

將睫毛夾翹後，可以迅速地刷上一層睫毛底膏幫助睫毛定型，也可以運用燙睫毛器輔助。刷睫毛膏之前，可以先將螺旋刷上多餘的膏體在瓶口刮除，或擦在衛生紙上，比較好操控之餘也比較不易糾結。

接著在刷睫毛根部時，可稍微Z字型左右的移動，幫助睫毛根部附著更多膏體、增強存在感，但整個Z字型的向上刷，容易造成蟑螂腳、糾結，因此過了彎度後只要直直的向上刷就可以了。最後在睫毛膏還沒乾之前，用鑷子整理睫毛，也可以將比較細小的毛髮夾成一束，這樣睫毛的束狀感就會更明顯。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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女團級太陽花睫毛怎麼刷？從挑睫毛夾開始一步一步來，變出存在感超強的捲翹睫毛！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 眼妝, 睫毛

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