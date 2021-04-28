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最強「馭夫高手」星座女Top 3 ！　處女直接來硬的、溫柔雙魚更可怕

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▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

▲「超狂馭夫高手」人妻星座Top 3 揭曉。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）

編輯／Ann

雖然婚姻要靠彼此互相信任才能長久，但不得不說有些人妻堪稱「馭夫高手」，不僅懂得軟硬兼施、輕拿輕放，而且不費力氣就能夠讓老公乖乖聽話，根本是高手中的高手，以下就揭曉「超狂馭夫達人」Top 3 ，遇到她請別耍花招，不然吃虧是自己！

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 3 雙魚座

雙魚座是馭夫高手很多人都知道，不同於一般嚴妻的形象，雙魚柔情似水，默默幫老公打點好大小事，讓你逐漸依賴且離不開，而且她們又很清楚另一半的所有動向，但依舊給你該有的尊重和自由，讓老公打從心底不敢越過界限，是很有智慧的妻子。

Top 2 處女座

處女座天生就扮演女王的角色，不同於別人軟硬兼施的態度，處女會直接來硬的，也就是把話說在前頭，告訴另一半自己的底線和態度，讓老公清楚做錯事的後果，嚴厲形象幾乎是深入人心，所以久而久之，不會有人想要跟處女硬碰硬，處女樹立威嚴的同時，還能把老公管得服服貼貼，一舉多得。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 1 摩羯座

摩羯座女生本身能力就很強，除了是馭夫達人，也懂得要幫老公在外樹立形象，充分做到在家大女人、出外小女人，更幫助另一半事業發展，默默出謀劃策但不搶走對方風頭，所以老公哪有不依賴的道理，摩羯會讓對方清楚知道，聽話是應該的，不聽話就沒有任何甜頭。

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關鍵字：

星座, 運勢, 雙魚座, 摩羯座, 處女座, 人妻, 婚姻

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