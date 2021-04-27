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謝欣穎半截小可愛耍辣「不用和男友報備」　陳冠希讓LONGCHAMP變潮了

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記者王則絲／台北報導

女星謝欣穎認愛王柏傑後首露面，合體饒舌團體頑童瘦子E.So、小春，一同現身法國品牌LONGCHAMP和陳冠希潮牌Emotionally Unavailable（EU）王者聯名系列新品發表會，謝欣穎外罩衫中僅穿著半截小可愛，罕見性感耍辣，表示：「不用跟男友報備。」瘦子和小春則是大方分享格鬥經驗談，與LONGCHAMP X EU聯名系列「拳擊」的概念不謀而合。

▲謝欣穎。（圖／品牌提供）

▲謝欣穎認愛後首現身LONGCHAMP X EU聯名新品發表。（圖／品牌提供）

謝欣穎公開認愛男星王柏傑後首露面，穿著LONGCHAMP X EU和服式拳擊戰袍，並大大敞開露出內搭的半截小可愛，難得展露性感大面積肌膚，被問及：「今天穿這樣有跟男友報備嗎？」她回答：「沒有耶，不用報備吧？」平常其實也敢這樣穿，只要舒服就好，「像今天身上的外套就很舒服，特別喜歡。」

▲謝欣穎出席LONGCHAMP活動。（圖／記者王則絲攝）

▲謝欣穎面對感情問題沒有迴避。（圖／記者王則絲攝）

關於感情方面，謝欣穎也不迴避透露，自己是屬於比較被動的人，對於「儀式感」沒有特別要求，「我覺得只要有那個心就好了。」假如往後生了孩子成為母親，「我應該會很寵我的小孩。」而對於提升自信與魅力的方法，謝欣穎給女孩們衷心的建議：「我覺得就是要讓自己開心的過每一天，不開心，狀態都會顯露於外在上面。」

▲瘦子、小春。（圖／品牌提供）

▲瘦子、小春。（圖／品牌提供）

▲瘦子、小春出席LONGCHAMP X EU聯名發表。（圖／品牌提供）

瘦子與小春則負責演繹LONGCHAMP X EU帥氣的帽T與皮衣，此為小春第一次出席時尚場合活動，由於本身熱愛拳擊運動，與此次聯名主題不謀而合，他提到：「我個性比較硬一點，即使暈了還是會想盡辦法要爬起來。」近期有在練泰拳的瘦子也表示：「比賽不管輸還是贏你都是要回復自己。」

Emotionally Unavailable為陳冠希與Kybum Lee共同創立的潮流品牌，本次與LONGCHAMP合作，將品牌招牌的黑色街頭風格帶入LONGCHAMP經典的Le Pliage系列，以「溶解的愛心」為設計LOGO，藉此探討感情中的心碎與重建，就像「拳擊」一樣，不管倒下多少次都要再站起來，因此將拳擊的信念與思維挹注於此系列中。

▲LONGCHAMP X EU 。（圖／品牌提供）

▲LONGCHAMP X EU 。（圖／品牌提供）

▲「LONGCHAMP X EU」注入潮流風格。（圖／品牌提供）

「LONGCHAMP X EU」系列推出服裝以中性版型為主，包括帽T、T恤、拳擊褲、外套⋯⋯包款部分也很精彩，由黑色系為主軸貫穿，特別將LONGCHAMP LOGO上、下向內彎曲呈現，以呈現「拳擊腰封」的模樣；另外也將LONGCHAMP字母重組，創造全新標語「Been a CHAMP a LONG time」，象徵「做自己的冠軍」，運用於多項經典包型中。

▲謝欣穎出席LONGCHAMP活動。（圖／記者王則絲攝）

▲謝欣穎出席LONGCHAMP活動。（圖／記者王則絲攝）

▲Longchamp x EU 聯名系列 Le Pliage®系列包款。（圖／記者王則絲攝）

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關鍵字：

謝欣穎, 瘦子, 小春, LONGCHAMP, EU, 陳冠希潮牌, 聯名

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