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「黑白色系護手霜」質感女孩必備！10款一拿出來就是品味保證

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護手霜幾乎成為人手一條、每個包包裡必定隨身攜帶的保養單品，但是在追求滋潤之餘，也有很多人對「外型」超講究。這次我們就整理出10款黑白色系包裝的高質感護手霜，讓大家在使用時也能展現生活品味！

香奈兒時尚玉手霜

▲香奈兒時尚玉手霜50ml，NT$1,930

CHANEL香奈兒保養品外型一向俐落方正，2017年推出的時尚玉手霜卻讓人眼睛一亮，改以圓滑外型出現，弧度曲線握起來手感極佳，被網友暱稱為「鵝卵石護手霜」。裡頭設計其實很高竿，藏著一個獨特的伸縮袋裝，等於是真空設計，讓護手霜不怕被雜質汙染，而且軟質的外殼也不怕因擠壓而變形。

時尚玉手霜配方中含有兩款香奈兒經典花卉：五月玫瑰花蠟及香根鳶尾萃取精華。五月玫瑰花蠟萃取自香奈兒於格拉斯獨家栽種的玫瑰花，可柔嫩並軟化肌膚，形成保護層，有效鎖住水分。香根鳶尾萃取則能勻亮膚色。

2018年再推滋潤款的時尚玉手修護霜，保濕效果更升級，加入乳油木配方發揮極致滋養。

之後還出現「黑色鵝卵石」！因應手部肌膚缺乏皮脂腺，又常受到環境與頻繁清洗的影響，香奈兒推出主打抗老的3.5-DA彈力緊緻玉手霜。除了乳油木果油、玻尿酸、甘油、植物性油脂等滋潤成份，還有全新草本紫花苜蓿萃取、天然甘草萃取精華，幫助雙手緊實與明亮。

diptyque 肌膚之華護手霜

▲diptyque 肌膚之華護手霜 45ml，NT$1,400

擅長用香的diptyque，以香氛乳霜形式在呵護手部肌膚之餘還增添香氣。成份以具防護及修護的蘆薈和澳洲堅果油為主，質地絲滑不過度黏膩。近來最熱賣的肌膚之華，同時還以麝香香調為手增香，用完雙手感覺超幸福。

Jo Malone London維他命E滋潤護手霜

▲Jo Malone London維他命E滋潤護手霜，NT$2,400

以修護聞名的維他命E專業保養系列一直是Jo Malone London默默熱賣的黑馬單品，尤其是維他命E滋潤護手霜，質地相當潤澤、乾手人絕對會愛。加上裡面帶有些許的柚子和黑醋栗，擦完雙手還會有淡淡香氣、十分迷人。

GROWN ALCHEMIST經典護手霜

▲GROWN ALCHEMIST經典護手霜65ml，NT$680

澳洲最潮文青保養品牌 GROWN ALCHEMIST，旗下最經典也最受歡迎的就是經典護手霜，質地潤澤卻非常好吸收、擦完不油膩，幾乎用過的人都大為推薦。內含香草、橙皮、沙棘果，還有蘆薈，不僅日常，曬後也能使用，加上純淨的香氣男女皆宜，網路口碑一直相當好。

BYREDO返樸歸真護手霜

▲BYREDO返樸歸真護手霜 30ml，NT$1,250

延續BYREDO最受歡迎的乾淨香氣，以護手霜形式為雙手增添滋潤與香氛，氣息令人想起剛洗滌乾淨的純棉布料，簡單純粹而又獨樹一格。

香調：白玫瑰、乙醛香、橙花、檀香以及麝香。

L:A BRUKET護手霜

▲L:A BRUKET護手霜30ml，NT$450、70ml，NT$850

保濕續航力強，以乳木果油、椰子油為基底，擦起來不黏不膩，預防粗糙乾裂之餘並提高舒緩修護裡，帶給雙手最柔嫩滋潤的呵護。共六款療癒香氣可挑選，目前系列中最受歡迎的就是雲杉，帶有來自北歐森林的清新氣息。

Jurlique茱莉蔻護手乳

▲Jurlique茱莉蔻恬蜜玫瑰護手乳300ml，NT$1,300／Jurlique茱莉蔻香檸天竺葵與快樂鼠尾草護手乳300ml，NT$1,300。

Jurlique秉持手部護理專家的精神，針對春夏雙手的肌膚，打造出集療癒香氛、pH值平衡與優雅顏值於一身的零黏膩感護手乳，每款皆添加源自茱莉蔻純淨農場的活機複方，給雙手最最溫柔的花植呵護。

護手乳有兩款香調可選擇，包括經典的恬蜜玫瑰以及清新的香檸天竺葵與快樂鼠尾草，當中的純淨活機複方有被譽為「天然玻尿酸」的藥蜀葵根萃取、舒緩的庫拉索蘆薈、金盞花以及淨化清潔的三色堇。擦起來是鮮奶油般的柔滑質地，帶來清爽適度的潤澤，立即舒緩手部肌膚。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 護手霜

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