蔡詩芸在家娃娃音　在外當嘻哈歌手相中572萬Hublot彩虹錶

<strong></strong><strong>▲蔡詩芸出席Hublot 2021新錶發表會。（影／記者陳雅韻攝）</strong><br>

▲蔡詩芸出席Hublot 2021新錶發表會。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶Hublot今發表2021新款，邀剛推出新專輯《SKY》的蔡詩芸站台，她與瘦子合唱的嘻哈風《Trash Talk》令人印象深刻，讓她近期穿搭也朝硬派饒舌歌手look邁進，一眼就相中品牌彩虹圈的陀飛輪錶款；在外她是有個性的嘻哈歌手，回家面對女兒秒變娃娃音，她笑說：「我不能表演娃娃音，你們會覺得太噁心！」

▲蔡詩芸剛發表嘻哈風新歌，選錶也朝bling bling風格邁進。（圖／Hublot提供，以下同）





▲蔡詩芸相中Hublot Big Bang彩虹圈藍寶石陀飛輪5日鍊腕錶，5,723,000元。

Hublot除了彩虹錶吸睛，身為材質專家，從入門基本錶到複雜功能錶都運用上引以為傲的創新材質，今曝光以碳纖維和拋光黑陶瓷打造的陀飛輪自動上鍊腕錶，各限量100只，前者尤其未來感十足，因為是品牌結合碳纖維與鍍鋁碳纖維的獨創鍍鋁碳纖維（Texalium®）材質，呈現金屬幻彩效果且輕盈強悍，配上黑色魔鬼氈高科技面料錶帶，是絕對有型的陀飛輪錶。

▲Hublot各限量100只的BIG BANG碳纖維陀飛輪自動鍊腕錶碳纖維款（左）2,943,000元，黑陶瓷款2,943,000元。



三針自動錶也要講求材質與設計感，Hublot與藝術家Richard Orlinsk聯手創作的經典融合系列Orlinski 立體亮彩陶瓷腕錶，運用獨家技術將亮彩陶瓷完美呈現Orlinski標誌性的立體切割、多面稜角等元素，今年推出適合女性佩戴的錶徑40mm亮藍與光滑亮黑色的陶瓷錶款，再次證明品牌是亮彩陶瓷專家。

▲Hublot經典融合系列ORLINSKI立體亮彩陶瓷腕錶黑色陶瓷款（左）422,000元，藍色陶瓷款422,000元。



香奈兒J12系列腕錶也以高科技精密陶瓷材質聞名，但以品牌熱愛的經典黑、白色為主，今年發表黑、白陶瓷款限量各555只的MADEMOISELLE J12 ACTE II 腕錶，特色是錶圈鑲嵌長階梯形切割藍寶石水晶，錶耳垂掛香奈兒女士造型吊飾，風格摩登又帶有童趣。

▲香奈兒限量555只MADEMOISELLE J12 ACTE II 腕錶，795,000元。（圖／香奈兒提供）

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