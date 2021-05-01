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「跳箱收納盒」勾起體育課回憶！數字編號讓你不會忘記東西放哪層

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編輯／Emily　圖／翻攝自pinkoi.com、store.shopping.yahoo.co.jp

小學上體育課的時候，大家應該都玩過跳箱吧？要想辦法跳過一層層推疊的木箱，隨著疊起來的層數越多，難度也越高。日本就有一款「跳箱收納盒」勾起你的童年回憶，他們把跳箱縮小成可以放在桌上的大小，每一層木箱都可以打開，在裡面放飾品、小雜物…，擺在桌上也太可愛。

▲跳箱收納盒。（圖／翻攝自pinkoi.com）

▲跳箱收納盒。（圖／翻攝自pinkoi.com）

「跳箱收納盒」完全仿造這項運動器材的外型製作，從底下的木箱到頂層的軟墊都有做出來，只是把尺寸縮小，變成可以放置在桌上的迷你版。它乍看就像個小擺飾，但其實很實用，打開木箱能裝下各種文具、飾品或小雜物，連筆、美工刀之類的長型物品也能收納。

▲跳箱收納盒。（圖／翻攝自pinkoi.com）

▲跳箱收納盒。（圖／翻攝自pinkoi.com）

「跳箱收納盒」有好幾種不同款式，高度分成三層和五層，疊越高就能裝越多東西，上面的數字編碼很貼心，讓你不會忘記東西在哪層，打開的方式分成抽屜式和堆疊式，抽屜用拉的很方便，堆疊式則跟真實跳箱的使用方法一樣，用起來更能回憶起從前的體育課時光。

▲跳箱收納盒。（圖／翻攝自pinkoi.com）

▲跳箱收納盒。（圖／翻攝自pinkoi.com）

▲跳箱收納盒。（圖／翻攝自pinkoi.com）

▲跳箱收納盒。（圖／翻攝自pinkoi.com）

除了桌上型收納盒，還有推出尺寸更大的版本，可以拿來裝文件、資料等等。

▲跳箱收納盒。（圖／翻攝自pinkoi.com）

想讓凌亂的桌面變得井然有序，可以多添購桌上型收納盒。如果覺得用普通盒子裝化妝品很難找，可以看看韓國文具10X10販售的「口紅收納盒」，它的外型是長長的半圓，看起來像個迷你衣櫃，裡面分成許多小格子，每格都剛好是一支口紅的大小，放進去所有的色號、款式就能一目了然，找起來超方便。


關鍵字：

跳箱, 收納盒, 盒子, 抽屜

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