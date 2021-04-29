fb ig video ETtoday search mobile

極低價！Dyson無線吸塵器14900元→9799元　再送4樣贈品太超值

>

文／C編

吸塵器是居家必備小家電，從拖著笨重的機身吸塵，到進化為無線，隨手拿起就能打掃，非常方便，購物網站「Her和她」推出「Dyson戴森V7 Fluffy 30分鐘強力無線輕巧吸塵器」，原價14900元、特價9799元，而且買一送四，贈品包括迷你軟毛吸頭、經典配件包、馬克杯組、玻璃罐組，還不快下單。

▼▼點圖搶特價▼▼

 ▲Dyson V7吸塵器 Her。（圖／翻攝Dyson官網）

▲Dyson 戴森 V7 Fluffy 30分鐘強力無線輕巧吸塵器，原價14900元、特價9799元，點我購買。

戴森V7 Fluffy無線吸塵器能持續30分鐘強勁吸力，而且專為硬質地板設計，可以快速吸起髒污，連大顆粒都可以直接吸得乾乾淨淨，並能輕鬆轉換手持模式，快速清理、重點清潔難以觸及的地方，天花板上的灰塵也可以輕鬆處理。

▲Dyson V7吸塵器 Her。（圖／翻攝Dyson官網） 

▲輕鬆轉換成短柄手持，變身車用吸塵器。

V7 Fluffy無線吸塵器採用2 Tier Radial cyclones雙層放射式氣旋，擁有15個上下緊密排列的圓錐氣旋同時運作，增強氣流有效補捉微塵，搭載V7數位馬達，造就強勁吸力，可以走到哪裡吸到哪裡，完全不受限制，非常方便好用。

 ▲Dyson,戴森,吸塵器,Her和她。（圖／Her）

▲走到哪裡、吸到哪裡，無線好方便。

集塵筒十分方便貼心，一個動作就可以倒出微塵跟碎屑，完全不會碰觸到髒污，同時配有迷你電動渦輪吸頭，針對寵物的毛髮或是頑強的污垢，都可以完全吸乾淨，很適合有寵物的家庭使用。

▼▼點圖搶特價▼▼

▲Dyson V7吸塵器 Her。（圖／翻攝Dyson官網） 

▲Dyson 戴森 V7 Fluffy 30分鐘強力無線輕巧吸塵器，原價14900元、特價9799元，點我購買。

「Her和她」推出「Dyson 戴森 V7 Fluffy 30分鐘強力無線輕巧吸塵器」，原價14900元、特價9799元，除了原有配件之外，再另外贈送原廠迷你軟毛吸頭、經典配件包、馬克杯組、玻璃罐組，買1送4，絕對全網最划算。

關鍵字：

Dyson, 戴森, 吸塵器, Her和她, Her

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

尹汝貞轉戰時尚圈？新廣告霸氣時髦造型美到不行

尹汝貞轉戰時尚圈？新廣告霸氣時髦造型美到不行

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

BTS成LV品牌大使！穿去年春夏粉色服裝　帥爆宣布大事

BTS成LV品牌大使！穿去年春夏粉色服裝　帥爆宣布大事

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

ET Fashion

推薦閱讀

韓系小姊姊慵懶低馬尾　超簡單編髮每天都可以綁

韓系小姊姊慵懶低馬尾　超簡單編髮每天都可以綁

iPhone必學3個小技巧：拍影片自帶音樂、照片徹底隱藏這樣做就對

iPhone必學3個小技巧：拍影片自帶音樂、照片徹底隱藏這樣做就對

COSTCO「神級香香豆」網友瘋搶！洗衣放一點就可以去除異味

COSTCO「神級香香豆」網友瘋搶！洗衣放一點就可以去除異味

鍋寶「粉紅電鍋」11670元→2490元！激殺2.1折　分離式外鍋太方便 iPhone 12特價了！下殺24888元再送1200元　5色可選不用等 睡前3分鐘預防掉髮　這兩個超簡單動作一定要學會 長髮絆手絆腳很麻煩？手殘人也會的花式馬尾　瞬間減齡10歲 IKEA內湖店開幕近千人排隊　餐廳不到半小時爆滿「狂搶20隻鯊鯊包」 職場上最有「貴人運」的星座TOP 3　雙子抱腿能力強、金牛天生優勢 高顏值不是重點！對男性更有吸引力的5特點　最後一個太神奇

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面