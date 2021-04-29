極低價！Dyson無線吸塵器14900元→9799元　再送4樣贈品太超值

文／C編

吸塵器是居家必備小家電，從拖著笨重的機身吸塵，到進化為無線，隨手拿起就能打掃，非常方便，購物網站「Her和她」推出「Dyson戴森V7 Fluffy 30分鐘強力無線輕巧吸塵器」，原價14900元、特價9799元，而且買一送四，贈品包括迷你軟毛吸頭、經典配件包、馬克杯組、玻璃罐組，還不快下單。

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▲Dyson 戴森 V7 Fluffy 30分鐘強力無線輕巧吸塵器，原價14900元、特價9799元，點我購買。



戴森V7 Fluffy無線吸塵器能持續30分鐘強勁吸力，而且專為硬質地板設計，可以快速吸起髒污，連大顆粒都可以直接吸得乾乾淨淨，並能輕鬆轉換手持模式，快速清理、重點清潔難以觸及的地方，天花板上的灰塵也可以輕鬆處理。

▲輕鬆轉換成短柄手持，變身車用吸塵器。



V7 Fluffy無線吸塵器採用2 Tier Radial cyclones雙層放射式氣旋，擁有15個上下緊密排列的圓錐氣旋同時運作，增強氣流有效補捉微塵，搭載V7數位馬達，造就強勁吸力，可以走到哪裡吸到哪裡，完全不受限制，非常方便好用。

▲走到哪裡、吸到哪裡，無線好方便。



集塵筒十分方便貼心，一個動作就可以倒出微塵跟碎屑，完全不會碰觸到髒污，同時配有迷你電動渦輪吸頭，針對寵物的毛髮或是頑強的污垢，都可以完全吸乾淨，很適合有寵物的家庭使用。

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「Her和她」推出「Dyson 戴森 V7 Fluffy 30分鐘強力無線輕巧吸塵器」，原價14900元、特價9799元，除了原有配件之外，再另外贈送原廠迷你軟毛吸頭、經典配件包、馬克杯組、玻璃罐組，買1送4，絕對全網最划算。