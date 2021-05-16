莫蘭迪色「冰絲涼感床墊＋枕套」799元　不開冷氣也能舒涼整晚

文／C編

床具組和衣服一樣，也需要換季，才能睡得舒適安穩，覺得更換床包、被套太麻煩，鋪上涼墊更方便簡單，購物網站「Her和她」推出「京都手祚冰絲涼感乳膠涼墊＋枕套三件組」，原價2980元、特價799元，涼感的冰絲材質，即便不開冷氣，也有天然的涼感效果，而且能水洗、有多色可選擇，好處不少。

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▲京都手祚冰絲涼感乳膠涼墊＋枕套三件組，原價2980元、特價799元，點我購買。



3層設計讓涼墊更舒適，最外層是新型的涼感紗，冰涼的纖維表布，不黏貼肌膚，當然也就不會覺得潮濕悶熱，可以恆溫維持在攝氏24度至27度，是很適合夏日睡眠的溫度。

中層採用泰國乳膠填充，原料來自乳膠樹皮中低下來的乳汁製成，是自然環保的生活素材，無混雜添加有害化學物質，天然純淨，蜂窩式的透氣孔洞相當透氣，底層為防滑顆粒，能固定於床墊不滑動，加上精緻的車工，睡起來柔軟舒適。

▲共有4種優雅的莫蘭迪色可以任選。



京都手祚冰絲涼感乳膠涼墊強調在透氣性實驗中，下層杯子的熱氣輕鬆穿透織料至上層杯子，輕輕鬆鬆就吸濕排汗，可以一覺好眠到早上，不會睡到一半被熱醒。乳膠墊可以直接用機器水洗，不用擔心清潔問題，而且厚度僅0.5公分，能折疊收納、不佔空間。

▲能以機器洗滌非常方便。



購物網站「Her和她」針對夏季推出「京都手祚冰絲涼感乳膠涼墊＋枕套三件組」，原價2980元、特價799元，現省2181元，不但吸濕排汗，睡起來涼感舒服不說，最重要的是清潔、收納都容易，超級方便。

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