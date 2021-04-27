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康寧小熊維尼系列好療癒4.8折起　Le Creuset母親節優惠省萬元

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▲康寧、Le Creuset母親節推優惠最多現省萬元。（圖／品牌提供）

▲康寧、Le Creuset母親節推優惠最多現省萬元。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

一年一度的母親節即將到來，為了讓好客媽媽的廚藝更加美好，居家品牌康寧、Le Creuset均堆出旗下優惠，康寧主打最新小熊維尼系列商品，在5／1前的預購優惠，最低可下殺至4.8折；Le Creuset祭出優惠套組，鑄鐵鍋加上餐具，直接現折萬元，讓媽媽餐桌更有幸福感。

▲康寧、Le Creuset母親節推優惠最多現省萬元。（圖／品牌提供）

美國康寧餐具旗下「萌餐具系列」繼史努比、米奇米妮、姆明之後，新推出最近話題熱門的小熊維尼款式，將小熊維尼各式療癒的美好景象與姿勢，其他的角色包括小豬、跳跳虎、屹耳也一起躍入圖面，呈現在白色為基色餐盤上，大片的留白讓使用者能加上自己的想像，或是菜餚來增添姿色。

▲康寧、Le Creuset母親節推優惠最多現省萬元。（圖／品牌提供）▲康寧、Le Creuset母親節推優惠最多現省萬元。（圖／品牌提供）

▲康寧、Le Creuset母親節推優惠最多現省萬元。（圖／品牌提供）

康寧代理商花仙子表示，此次推出的小熊維尼款式的餐碗盤，皆是符合台灣消費者最常使用及喜愛的餐碗盤的尺寸及規格，像是多尺寸的平盤、深盤、方盤、分隔盤、拉麵碗、飯碗與韓式湯碗等，5／1前的預購期間，還推出碗盤組合，品項包括小熊維尼系列6吋、8吋深盤，10吋平盤及拉麵碗2個，原價3,610元，特定通路打6折，另加上網路領券再享8折，折扣後特價僅1,728元，低於4.8折的優惠。

▲康寧、Le Creuset母親節推優惠最多現省萬元。（圖／品牌提供）

而法國鑄鐵鍋品牌LE CREUSET，針對母親節檔期推出「春之宴：餐桌花園饗宴」相關優惠，集結旗下粉嫩色系的產品打造浪漫主題，並結合鍋具與造型餐瓷器，以組合價祭出優惠回饋，最易入手的組合包括典藏圓鐵鍋 20cm，搭配2入的新采和風系列湯匙、新采和風系列淺盤22cm與V 馬克杯，原價16,500元，特價7,980元就能入手，還有典藏圓鐵鍋 24cm加上5個花形中盤，原價20,980元，特價9,980元，直接現省破萬元。

▲康寧、Le Creuset母親節推優惠最多現省萬元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

康寧, Le Creuset, 餐盤, 母親節, 優惠

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