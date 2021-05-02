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「全白系穿搭」散發天使光芒！輕鬆變換日常、放假三種風格

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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▲全白穿搭。（圖／dappei提供）

文／Dappei

天氣逐漸回暖，是該為穿搭增添點明亮度了！這次搭編要介紹的天使全白系穿搭，三種風格在日常或是放假都可以派上用場，需要的單品不多不會太複雜，想要輕鬆擁有明亮美麗的搭黨，接著搭編要介紹的請認真看下去！

one piece

首先要介紹的 one piece，選擇白色連身洋裝，素色沒有任何花樣更能增添夢幻天使感，想要在細節上下功夫，可以選擇有特殊袖口設計的單品，像是有公主袖或是反折設計都是能夠增加整體穿搭亮眼度的選擇！

▲全白穿搭。（圖／dappei提供）

▲全白穿搭。（圖／dappei提供）

（圖片來源：12

休閒甜美

搭編自己在逛網拍或是實體逛街的時候，都特愛買白色的單品，因為真的很好搭配，簡單的休閒感運用棉質單品做搭配，顏色上不用煩惱，全白就超級亮眼，想要帶點甜美味道的搭黨，下半身可以選擇同樣有休閒味道的牛仔短裙，或是棉麻材質也可以有同樣的效果，這樣的搭配日常或約會都很適合！

▲全白穿搭。（圖／dappei提供）

▲全白穿搭。（圖／dappei提供）

▲全白穿搭。（圖／dappei提供）

（圖片來源：123

微正式

微正式的搭配主軸是上下身「不能」都是正式感的單品，加入休閒單品來削弱過度正式感，像是如果選擇襯衫，下半身則不要搭配西裝褲，反之也會是同樣道理，選擇一樣即可製造出好看微正式的風格！

▲全白穿搭。（圖／dappei提供）

▲全白穿搭。（圖／dappei提供）

（圖片來源：12

Dappei 結語：

不用太多技巧就能搭出好看的天使系全白穿搭，讓你的日常穿搭簡單就輕鬆亮眼，三種風格運用在不同場合，讓每一天都能擁有明亮魅力。

文字編輯：Dora

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 全白, 白色

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