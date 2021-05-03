春夏最夯「西裝五分褲」先入手！學會3大搭配法則　穿出時髦顯瘦感

文／Dappei

隨著天氣越來越悶熱，厚重的西裝長褲真的快要穿不住，又不好意思直接穿超短的短褲去上班，這時候擁有一條顯瘦的西裝短褲，絕對可以拯救你整個夏天的辦公室穿搭！不過，長度剛好在膝蓋上的五分褲，該怎麼搭出時髦感呢？別擔心！本篇搭編就來為大家盤點日本女生的西裝五分褲 3 大穿搭法則，快一起偷師他們的小撇步，讓你整個夏天穿得又美又舒適！

▎西裝五分褲 + 寬鬆素面 T 恤

一開始購入西裝五分褲的時候，如果還不太確定該怎麼搭配，就從百搭又不容易出錯的寬鬆素面上衣下手吧！微微落肩的五分袖素面上衣，搭配褲口寬鬆、長度剛好的西裝五分褲，可以在視覺上創造出寬 X 寬的效果，讓露出來的四肢顯得更加纖細，最後再用金屬細鍊和耳環稍微點綴，讓整體穿搭有型又不失時髦感。

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選擇領口稍微有點洗舊感設計的寬鬆白 T，將下襬拉出來修飾臀部線條，再配上棕色系的西裝五分褲和帆布鞋，打造慵懶又隨性的穿搭風格。

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▎西裝五分褲 + 襯衫

想用西裝五分褲穿出率性男孩感，選擇襯衫作為上衣搭配準沒錯！將無領的燈籠袖襯衫乖乖扣好，配上黑色的西裝五分褲，下身再穿上白襪和瑪莉珍涼鞋，就能增加整體穿搭層次感，不管是什麼風格的搭黨們都能輕鬆駕馭。

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擔心單穿襯衫會太過單調的搭黨們，也可以在襯衫外面再搭配一件知性溫柔的針織外套，將外套披在肩上做裝飾，打造可鹽又可甜的耐看風格。

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▎西裝五分褲 + 西裝外套

都穿上了西裝五分褲了，當然不能少了它的最佳夥伴 —— 西裝外套呀！喜歡比較知性風格的搭黨們，可以用稍微短版的西裝外套搭配寬鬆的西裝五分褲，再配上帶點男孩感的厚底馬丁樂福鞋和白襪，這樣就能中和掉西裝套裝給人過於正式的印象啦！

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誰說一定要穿牛仔褲才能創造率性感？駝色系的西裝外套配上稍微有點磅數的軍綠色素 T，再配上一顆小小腰包，下身穿上西裝五分褲以及白襪 + 涼鞋的組合，整體穿搭充滿著濃濃的個性感，最適合喜愛這種風格的搭黨們！

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Dappei 結語：

今年春夏最火紅的西裝五分褲，你入手了嗎？快跟著日本女生一起用三種不同單品搭出百變風格，一褲多穿才是小資 OL 們的穿搭真諦呀！

文字編輯：Nara

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