梵克雅寶26億珠寶在月光森林閃耀　行星女神、花仙子誘藏家出手　

▲梵克雅寶珠寶展共展出133件總值約26億元的傑作。（影／記者陳雅韻攝）



記者陳雅韻／台北報導

每回走進梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的世界中，總忍不住在心底驚嘆一聲「哇」，今日登場的Signature高級珠寶系列展再次創造如夢似幻的迷人空間，與法國插畫家Charlotte Gastaut合作打造出月光森林場景，展出世家自1906年創立以來標誌性的Zip項鍊、仙子與舞者造型胸針、隱密式鑲嵌胸針等作品，驚喜彩蛋是6月才會正式發表、以無垠宇宙為靈感的Sous les étoiles高級珠寶系列，已有4位行星女神飛來台灣了。

▲模特兒佩戴梵克雅寶展全場最高價約2億元的Étincelles d'émeraudes 可轉換式祖母綠鑽石項鍊（左），另一位別上Déesse Mercure胸針9,900,000元。（圖／梵克雅寶提供，以下同）





▲梵克雅寶與插畫家Charlotte Castaut合作打造如夢似幻的光森林場景。



從首度曝光的Sous les étoiles系列仙子胸針，可領略梵克雅寶自1940年代第一件舞者胸針問世以來，對於芭蕾舞者、仙子姿態的精準掌握，分別代表火星、水星、海王星與天王星的女神以彩色寶石呼應所屬星球，後兩者還優雅抬手將星星擁入懷中，模樣生動極了。

▲模特兒佩戴將於6月發表的Sous les étoiles高級珠寶系列，左為Acontia項鍊，右為Rayons roses項鍊。





▲梵克雅寶Sous les étoiles高級珠寶系列Déesse Neptune海王星胸針（左）8,500,000 元，Déesse Uranus天王星胸針7,800,000元。

▲梵克雅寶鑲嵌珊瑚、紫水晶、珍珠與鑽石的Zip Antique Couleur可轉換式項鍊，13,900,000元。



同場共133件、總值約26億元的梵克雅寶傑作，還包括以高級訂製服拉鍊為靈感的Zip項鍊、從腰帶與織帶流蘇發想的Ludo手鐲與Liane項鍊，大自然亦是經典主題，蝴蝶與花朵總有令人耳目一新的造型與寶石組合，唯一不變的是對隱密式鑲嵌工藝的執著，難得集合多款花與葉形的隱密式鑲嵌紅寶石或藍寶石胸針，由於製作難度高且寶石非凡，身價都超過千萬元；全場最高價則屬個性寶石系列的Étincelles d'émeraudes 可轉換式祖母綠鑽石項鍊，鑲嵌11顆共重39.04克拉哥倫比亞祖母綠，價值約2億元。

▲梵克雅寶鑲嵌縞瑪瑙與鑽石的Ludo手鐲，1,980,000元。





▲梵克雅寶Fée Ginkgo仙子胸針（左）8,300,000元，Pétales de chance胸針13,100,000元。





▲梵克雅寶Mélissa butterfly胸針（左）7,600,000元，吊鐘花造型隱密式鑲嵌紅寶石鑽石Fuschia胸針37,100,000元。



甫落幕的Dior RoseDior珠寶展，則以浪漫的粉色系花海，襯托出Dior Joaillerie珠寶藝術總監Victoire de Castellane用色大膽的玫瑰珠寶，即使是玫瑰的帶刺花莖也是吸睛焦點，因為上面裝飾的點點美鑽猶如清晨的露珠，每個小細節都是巧思。

▲Dior日前在台舉辦的玫瑰珠寶展，滿場花藝布置相當浪漫。（圖／記者陳雅韻攝）





▲Dior RoseDior Vert Cinabre 鳶形切割祖母綠鉑金鑽石項鍊，34,000,000元。（圖／Dior提供）

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