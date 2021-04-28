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全智賢大V領洩「胸前陰影」、鎖骨超逼人　網狂讚：比模特兒還有料

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記者王則絲／台北報導

Alexander McQueen近日釋出最新形象畫報，由代言人全智賢來演繹春夏新裝，以及最新The Curve包款，身上穿著2021 SS的鵝黃色大V領連身裙，貼身馬甲褶線設計讓她的身材曲線更鮮明，穿起來甚至比模特兒更有料，尤其是深邃鎖骨與胸前陰影特別引人注目！

▲全智賢代言Alexander McQueen 。（圖／翻攝自IG）

▲全智賢穿上Alexander McQueen春夏新裝，盡展好身材。（圖／翻攝自Alexander McQueen）

自去年宣布成為Alexander McQueen品牌大使後，全智賢經常穿著品牌服裝、包款拍攝畫報或公開露面，近期釋出最新的春夏形象中，全智賢穿上本季的一套溫暖鵝黃色連身裙裝，不規則裙襬修身效果滿分，不過粉絲們的焦點全在「大V領」設計的上半身，不只讓她的鎖骨清晰顯現，更自然擠出胸前一道陰影，優雅卻盡展性感女人味，粉絲們狂讚：「全女神」、「比模特兒還有料」、「身材太好了！」

▲全智賢代言Alexander McQueen 。（圖／翻攝自IG）

▲全智賢瞬間轉換風格，從溫柔優雅變成幹練女王風。（圖／翻攝自Alexander McQueen）

緊接著旋即變換風格，全智賢換上另一套丹寧拼接造型，瞬間變得幹練強勢，特殊的肩線廓形剪裁與束腰設計，駕馭得恰到好處，襯托出全智賢本身的女王氣質，姣好的身材比例一眼看穿。而兩套造型中都拎著Alexander McQueen本季新手袋The Curve，水桶包的外型下做了掀蓋的設計，立體交叉紋路則是搶眼特色，提供非常多種顏色選擇。

▲全智賢代言Alexander McQueen 。（圖／翻攝自IG）

▲全智賢為Alexander McQueen拍攝最新形象照。（圖／翻攝自Alexander McQueen）

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關鍵字：

全智賢, Alexander McQueen, 代言, 春夏形象

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