東區走跳要知道的美食TOP10！楊丞琳也愛的漢堡、蜂蜜年糕滿足甜點胃

到東區逛街也要先填飽肚子！讓超夯早午餐、Juicy漢堡肉、韓風咖啡廳來滿足你的胃吧！

TOP 10／STREET CHURROS

酥脆迷人吉那圈

在國父紀念館二號出口附近的吉那圈咖啡，現炸的吉那圈超酥脆，口味有肉桂糖、堅果粉、雙黑巧克力與草莓穀物。並且不定期推出冰淇淋限定口味，近期與珍福宇宙聯名推出了鐵觀音珍珠口味，螞蟻們別錯過啦！

▲酥脆迷人吉那圈（圖／美食客freedom貪吃鬼提供）

TOP 9／和牛涮 日式鍋物放題

和牛三吃吃到飽

王品集團的新品牌，目前全台共五間分店。共有四種價位的套餐，738元套餐提供和牛炙燒壽司、極上和牛涮煮與和牛黑咖哩飯吃到飽！壽司讓人忍不住一貫接一貫，咖哩飯也好吃到會不小心吃太多飯，根本是牛肉控的天堂！

▲和牛三吃吃到飽（圖／美食客Sunny提供）

TOP 8／你回來啦拉麵 OKAERI お帰り

東區排隊拉麵

當豚骨湯頭尬上濃厚蒜香是什麼味兒？蒜頭控必點濃蒜豚骨拉麵，超濃郁的蒜味保證滿意！拉麵可以選擇粗麵或細麵，湯頭也可以選擇濃淡跟鹹度。叉燒大塊又嫩，整碗份量蠻大的，相當有飽足感！

▲你回來啦拉麵 OKAERI お帰り（圖／美食客阿聿最愛ㄘ提供）

TOP 7／奇維奇娃 CHEEVIT CHEEVA TAIPEI

泰國網美冰品

在東區幾乎是無人不知的名店，招牌泰式奶茶冰酥又濃又甜的泰奶為讓許多人慕名而來！不只冰品，奇維奇娃的鹹食也很受歡迎！泰式綠咖哩雞這裡也吃得到，還可以用超值價格加價購冰品哦！

▲泰國網美冰品（圖／美食客阿水uu提供）

TOP 6／ANNYOUNG CAFE

韓國歐爸的咖啡廳

不能去韓國就來annyoung cafe找韓國歐爸吃下午茶吧！店內明亮舒適，但座位不多，假日需排隊候位！必點蜂蜜海苔年糕，白色的米年糕吃起來很Q很有嚼勁，沾著蜂蜜吃很對味！一旁的糯米年糕口感較脆，搭配海苔一起吃有股鹹香味！飲品跟其他的甜點口味也都不錯哦！

▲韓國歐爸的咖啡廳，必點蜂蜜海苔年糕（圖／美食客三顆螺絲提供）

TOP 5／LADY M

千層蛋糕的霸主

已經在東區營業了四年的Lady M人氣依然不減，排行榜上總能看見它的蹤影！層層緊密堆疊的口感與豐富多樣的口味是Lady M受歡迎的原因，想來點貴婦下午茶犒賞自己就來這吧！

▲千層蛋糕的霸主「LADY M」（圖／美食客MMJ提供）

TOP 4／蘇阿姨比薩屋

東區超人氣比薩

你只吃過必勝客嗎？在國父紀念館附近的蘇阿姨比薩屋有八種口味的比薩、三種餅皮與兩種大小可以選擇！推薦鬆厚餅皮加點起司，鬆軟如麵包般的口感與牽絲的起司絕對顛覆你對比薩的印象！多人聚餐也可以點炸雞薯條一起分享哦！

▲蘇阿姨比薩屋（圖／美食客馬寧與食物提供）

TOP 3／阿郎薄皮餃子台式小酒館

不簡單的狠餃色

在東區新開幕的台式小酒館販售薄皮餃子、經典辣滷、台式燒串與各式酒類。薄薄的煎餃皮搭上豬肉或鮮蝦內餡，再沾上店內的秘制辣醬超級美味！必點阿薄郎十八公分，長長的大煎餃口味清爽且吃得到一整隻的大蝦！

▲阿郎薄皮餃子台式小酒館（圖／美食客人類怎麼只有一個胃-ㄋㄋ吃提供）

TOP 2／EVERYWHERE BURGER CLUB漢堡俱樂部

楊丞琳也愛的漢堡

還沒開始營業門口就大排長龍，需要有心理準備！肉食漢堡可選擇牛肉排或是豬肉排⁣，杏仁碎培根花生醬堡是經典美式口味⁣，超濃郁的花生醬搭配多汁的漢堡排⁣，鹹甜滋味讓人愛不釋手！老派南方炸雞堡的炸雞將肉汁鎖在肉裡，搭配檸檬蛋黃醬酸酸甜甜，越吃越涮嘴！⁣

▲楊丞琳也愛的漢堡店（圖／美食客吃貨警察叡の日常提供）

TOP 1／不然BRUN

愜意美好的早午餐

想要用早午餐開始在東區的一天嗎？不然就吃不然吧！提供早午餐、義大利麵、燉飯與甜品，酥香的可頌搭配滑嫩炒蛋與嫩煎鮭魚，一旁還有薯塊，不僅營養均衡，也吃得開心！低消是一份餐點或一杯飲品哦！

▲不然BRUN。（圖／美食客Yvonne Wu提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權