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總是「報喜不報憂」的3大星座！摩羯習慣靠自己、Top 1不意外

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▲▼報喜不報憂的3大星座。（圖／翻攝unsplash、pexels）

編輯／Molly　圖／翻攝unsplash、pexels

遇到難過、煩惱的事，大多數人都會想跟朋友家人傾訴，宣洩一下情緒，也能獲得一些安慰或建議，但有些人卻很不喜歡跟人說這些不如意的事，總是習慣自己扛、想辦法面對，尤其是對親近的人，通常都是「報喜不報憂」。像是以下3個星座就是代表，有的不想家人朋友擔心，有的則是愛面子。

▲▼報喜不報憂的3大星座。（圖／翻攝unsplash、pexels）

Top 3：摩羯座

摩羯座性格很嚴謹要強，做什麼事都喜歡做到好，尤其是在工作上，因此成為許多人眼中的工作狂，而且他們很堅守自己的原則，不容易受別人影響，也不喜歡妥協，加上高冷嚴肅氣質，容易給人不好相處的印象，所以身邊親近的朋友不算多，跟不熟的人交流更是少，也就養成他們遇到麻煩都習慣了自己面對，自己扛，就算壓力再大、事情再難都不太會跟人訴說。

▲▼報喜不報憂的3大星座。（圖／翻攝unsplash、pexels）

Top 2：金牛座

性格溫和沈穩的金牛座，喜歡穩定踏實的生活，他們行事穩重，做事前一定會深思熟慮再一步一步執行，也是源自於細膩的內心，但因為他們性格比較內向、悶騷，忍耐力又很強，不太會把自己的想法表現出來。若是遇到什麼事情或困難，因為他們不想麻煩別人，尤其是家人，都會自己想辦法努力解決，因而養成報喜不報憂的習慣，又因為他們很為家人考慮，不想讓家人擔憂，常會因為壓抑自己的情緒，而給自己很大壓力。

▲▼報喜不報憂的3大星座。（圖／翻攝unsplash、pexels）

Top 1：獅子座

愛面子可說是人人皆知的獅子座特點，要他們服軟、承認自己做不到，對他們來說太煎熬，喜歡以領導者自居的獅子很享受被吹捧稱讚、被別人依靠的感覺，比起被人保護或幫助，他們更希望自己是幫助、保護別人的角色。所以遇到開心的事，獅子很願意分享，但若是遇到麻煩，他們不會想跟別人尋求幫助，也不想跟人訴說，一方面是拉不下臉，覺得沒面子，另一方面是討厭被人「指導」，只好自己勉強扛著。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 報喜不報憂, 獨立, 摩羯, 金牛, 獅子

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