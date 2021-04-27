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IKEA內湖剛開幕竟賣榴槤？！　不限台北「全台都吃得到」

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▲IKEA榴槤霜淇淋。（圖／IKEA提供）

▲IKEA在5月份開賣榴槤主題系列小點，包括熱門商品霜淇淋。（圖／IKEA提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA台北內湖店即將開幕，加上夏天腳步近，美食小站趁勢推出話題新品，以熱帶水果榴槤為主打，推出「榴槤塔」、「榴槤球」、「榴槤風味霜淇淋」等零嘴商品，不僅新開的內湖店吃得到，全台其他5間分店也能聞到濃濃的夏日風味。

IKEA在台北唯一門店「內湖店」，即將於4／28正式開幕，可想而知首個週末即將迎來爆滿人潮，旗下美食小站趁話題正熱，也公開5月推出的新甜點，首度用榴槤做主題，端出「榴槤風味霜淇淋」讓民眾嚐鮮，而對於榴槤味很感冒的消費者也別懊惱，還有另一款季節限定的「哈密瓜霜淇淋」可選擇，讓熱熱的夏天也能甜涼甜涼。

▲IKEA榴槤霜淇淋。（圖／IKEA提供）▲IKEA榴槤霜淇淋。（圖／IKEA提供）

▲榴槤霜淇淋（左）與哈密瓜霜淇淋（右），售價20元。

除了霜淇淋之外，其果物之王稱號的榴槤，還推出其他系列甜點，包括「榴槤塔」及「榴槤球」，IKEA表示，其產品皆採用蘇丹王榴槤製成，味道濃郁，甜味適中不膩口，榴槤塔內含果肉的純果泥，再結合甜而不膩的卡士達醬，濃郁又清爽，榴槤球則用酥炸糯米皮，搭配爆漿榴槤餡，口感兼具酥脆與綿密。讓人一秒置身東南亞。

▲IKEA榴槤霜淇淋。（圖／IKEA提供）▲IKEA榴槤霜淇淋。（圖／IKEA提供）

▲榴槤塔售價40元；榴槤球售價59元。

IKEA瑞典餐廳及美食小站於5月份推出多款樂活輕食，包含蒜香奶油淡菜、白蝦烤蔬菜麵及醬烤鴨胸佐櫻桃等，其中以蒜味奶油調味的「蒜香奶油淡菜」，使用原產智利生長於無汙染海域的全殼淡菜，搭配的附餐香蒜麵包及起司麵包棒滋味濃郁，推出瑞典啤酒「加購價」方案，點餐就享啤酒優惠價55元。

▲IKEA榴槤霜淇淋。（圖／IKEA提供）

▲蒜香奶油淡菜售價330元。

《ETTODAY提醒您理性飲酒，喝酒不開車，開車不喝酒》

關鍵字：

IKEA, IKEA敦北店, 敦北店, IKEA內湖, 內湖, 美食小站, 榴槤, 霜淇淋

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