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肉肉肚掰掰！營養師激推6款「剷小腹水果」，平腹不是夢

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▲▼營養師激推6款「剷小腹水果」。（圖／Unsplash）

▲水果含豐富營養，以下6種能幫助脂肪代謝。（圖／翻攝自IG/euddeume_、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

夏季腳步即將接近，想要消除肉肉肚，除了少吃多動，營養師朱瑞君分享，吃對水果不只能補充植物營養素，也能幫助脂肪代謝，只要掌握每日2-4份（1份相當女生一顆拳頭大），就不用擔心糖分太高會發胖。

營養師朱瑞君提醒，吃水果別只顧著看熱量和GI值，卻忽略了內含的天然營養素，也有加速脂肪代謝的功能，如果想要擁有平坦腹部，挑選以下6種水果能幫你快速達標。

▲▼營養師激推6款「剷小腹水果」。（圖／Unsplash）

#水蜜桃

水蜜桃熱量低，內含的酚類和兒茶素，能夠增加飽足感，更能有效消除水腫，同時加速脂肪燃燒。

#葡萄柚

葡萄柚的香氣可以幫助抑制食慾，同時也含有分解脂肪的酵素，每天吃0.5-1顆可以加速瘦身。

▲▼營養師激推6款「剷小腹水果」。（圖／Unsplash）

#哈密瓜

哈密瓜有優秀的抗發炎功能，可以避免身體壓力造成脂肪囤積，也可以幫助將身體毒素排除。

#蘋果

蘋果含有豐富水溶性膳食纖維，能夠幫助排便，飯前吃也能幫助增加飽足感，進而降低食慾。

▲▼營養師激推6款「剷小腹水果」。（圖／Unsplash）

#藍莓

藍莓被譽為「最強剷小腹水果」，有豐富的抗氧化營養素，幫助對抗脂肪很有幫助。

#石榴

石榴內含多酚抗氧化物質，不僅能讓你有好氣色，也可以促進體內排毒，增進脂肪代謝。

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關鍵字：

小腹, 肚子, 瘦身, 水果, 營養師朱瑞君

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