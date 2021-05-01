以為是空的！太妍胸前超狂深V直逼肚臍　火辣尺度竟是視覺詐欺

記者王則絲／台北報導

韓女星太妍近日登上雜誌《#legend》4月號封面，釋出畫報大片中太妍換上多套造型，其中一套Louis Vuitton的超深V短裙裝，幾乎直逼肚臍位置，乍看之下就像是完全中空，不過仔細一看才發覺原來還有一件膚色內襯的存在，粉絲們以為的火辣尺度，竟是一場視覺詐欺！

太妍近期的工作以節目《驚人的星期六》為主，同時也持續接拍代言與雜誌畫報，時時都有新鮮的美照供粉絲們欣賞，這回登上雜誌《#legend》太妍一口氣挑戰了多套造型，封面上穿著一襲Dolce&Gabbana的豔黃色斜肩禮服，用白皙肌膚完美駕馭；太妍綁起凌亂不羈的雙辮子頭，穿上另一套FENDI的針織連身褲裝，纖細的雙腿超驚人。

而其中太妍穿著這一套來自Louis Vuitton的短洋裝造型最是吸睛，乍看之下一路開到肚臍的超深V，事實上是有膚色內襯擋在胸前的，原以為火辣尺度飆破表，其實是包緊緊什麼都看不見，不過與膚色相近的內襯還是會給人一種透明的錯視感，依然展現性感氛圍，雖然粉絲們被玩弄了一場視覺詐欺，照樣是紛紛捧場：「臉超小」、「永遠都這麼逆齡」、「身材好好，太美了！」

►尹汝貞轉戰時尚圈？新廣告霸氣時髦造型美到不行 網：最棒模特

►孫芸芸曬美背帶貨「珍奶包」 女兒撞同款大秀逆天美腿沒在輸