說．流行／GUCCI 100周年　回顧Tom Ford時期的極致性感，丁字褲被博物館收藏

記者王蓁蓁 / 專題報導

GUCCI今年邁入100週年，今年的第一場秀，就以超重磅與精品大牌BALENCIAGA的世紀聯名先聲奪人，為2021秋冬最新「ARIA 詠嘆調」系列掀起一陣超高討論度，同時GUCCI也在系列中，回顧了品牌百年間創造的無數傳奇經典標誌性元素，包括品牌起源的「馬術」、大量的GG monogram與Flora印花，還有不少致敬90年代Tom Ford時期的經典設計，不只令時尚迷們眼睛為之一亮，也成為Z世代們選修GUCCI歷史的入門課首選。

▲GUCCI ARIA 詠嘆調，以紅色天鵝絨套裝致敬1996年Tom Ford設計的秋冬系列作為開場。（圖 / 品牌提供）

▲Tom Ford在同名品牌的2019秋冬系列中，也復刻過同款紅色天鵝絨套裝，由超模Gigi Hadid穿上走秀。（圖 / 品牌提供）

GUCCI「ARIA 詠嘆調」大秀一開場就瞬間吸引眼球，模特兒身上那套搶眼的紅色天鵝絨套裝，正是致敬1996年Tom Ford設計的秋冬系列，並且於同年被「小辣椒」葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）穿上MTV VMA頒獎典禮，成為了紅毯造型經典一直流傳至今，就連2019年Tom Ford也曾在同名品牌系列中復刻，並由明星模特兒Gigi Hadid優雅演繹。

▲當時風靡港台的時尚ICON梅艷芳早已穿上此款Monogarm帆布機車外套。（圖 / 品牌提供、翻攝微博＠梅豔芳微吧）

當大家都把焦點放在紅色天鵝絨套裝時，2021秋冬令人一陣眼花撩亂的GG Monogarm帆布中，也藏著Tom Ford 於2000年執掌期間發布的作品──一件GG帆布、皮革緄邊的機車夾克，當時風靡港台的時尚ICON梅艷芳，頂著一頭前衛的極短髮，穿著這件機車外套搭配牛仔褲，下方開到肋骨的倒「Ｖ」拉鍊，在中性風格中展現性感樣貌，也與GUCCI近年倡導性別平等「無性別」與自我表達的理念，穿越時空不謀而合。

透過煽情的透視蕾絲、浮誇羽毛、和過分華麗的材質，將時間退回1994年，設計師Tom Ford拿下GUCCI創意總監大位，以他獨有、大膽的時尚眼光帶來「GUCCI式性感」，引領90年代的GUCCI起死回生進入黃金時代，令時尚編輯們瘋狂、大牌女星們爭先穿上他的服裝走上紅毯，直到至今他的品味仍舊影響著時尚圈，一起回顧Tom Ford時代的GUCCI，你一定要知道的4件事。

雙G Logo

▲台灣女星蔡依林、與韓女星IU都是GG Marmon配件的愛用者。（圖 / 翻攝IG@jolin_cai、＠dlwlrma)

GUCCI現任藝術總監Alessandro Michele 在極簡主宰時尚的時代，大膽將GG Marmont重新注入皮帶、包包、鞋子，一瞬間讓雙G Logo單品們成為爆款，根據時尚搜尋統計平台Lyst總計，GG Marmont 配件連續於2018、2019年奪下最強大單品頭銜，甚至可以說走在路上，10名女孩中至少有6名擁有GG Marmont 皮帶、或是包款。

▲Tom Ford將同向的雙G Logo皮帶，成為GUCCI 2001秋冬系列廣告大片重點。（圖 / 翻攝IG@tomfordforgucci)

GG Marmont便是Alessandro Michele 取經自GUCCI 2001秋冬系列的神作，當時的創意總監Tom Ford將原先相反或倒扣的雙G改為同向，成為皮帶頭，於廣告大片中亮相，該款皮帶也在當時成為了熱賣單品，直至今日仍活躍於Vintage市場。

丁字褲

▲有著雙Ｇ Logo丁字褲首次亮相於1997年GUCCI春夏大秀上。（圖 / 翻攝IG@tomfordforgucci）

擅長以設計描繪情慾氛圍的Tom Ford，1997年GUCCI春夏大秀上，讓一名女模只穿著露肩上衣和一件丁字褲亮相秀台，丁字褲僅用幾條線牽引著雙Ｇ Logo，也在那一刻成為了千禧世代風格中的經典，數十年過去了，這條性感的丁字褲被收入大都會藝術博物館，成為永久收藏。

▲Kim Kardashian演繹Matthew Williams設計的GIVENCHY禮服，露出丁字褲帶。(圖 / 翻攝IG@givenchyofficial)

引領潮流的Kim Kardashian（金卡達夏）也曾在IG po文中，以外露的方式曬出雙Ｇ Logo的Vintage丁字褲，趁機在歐美帶起這波耍辣風潮，而近期由Matthew Williams接手後GIVENCHY首個系列，也能看見丁字褲外露的致敬設計，並同樣邀來Kim Kardashian穿搭演繹。

大膽、充滿爭議性的廣告大片

▲Tom Ford經手的GUCCI廣告大片引人入勝，同時也充滿了爭議性。（圖 / 翻攝IG@tomfordforgucci）

Tom Ford除了在設計上前衛、惹火，他也在廣告當中注入一系列充滿暗示、帶有情色意味的性感魅力，奠定了GUCCI 90年代爭議性十足、卻令人難忘的「GUCCI式性感」美學。

令人難忘的紅毯時刻

Tom Ford接手後的GUCCI，其大膽顛覆的性感魅力，很快地就吸引當時大牌的好萊塢女星們追捧，除了「小辣椒」葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）之外，珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）、妮可基嫚（Nicole Kidman）、以及「娜姐」瑪丹娜（Madoona）都不止一次穿上其撩人又惹人注目的設計，在紅毯上大放異彩。

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