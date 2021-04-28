「白菜價粉底」500元不到！當粉底還能做遮瑕，一支多用夠划算

記者李薇／台北報導

夏季出遊最重要的就是拍照打卡！當然這樣也少不了擁有完美的底妝，《ET FASHION》就盤點必備的3款粉底液單品，不但擁有超強的遮瑕度，也有輕薄無存在感的系列，絕對是可以滿足所有彩妝控需要的底妝需求！

Milani 完美零瑕二合一粉底液

開架底妝色號最齊全的 Milani Conceal+Perfect 完美零瑕二合一粉底液能整天維持肌膚美肌模式不脫妝，在別人忙著補妝時，你已經擺好最美角度、 站好最佳景色位置大拍特拍。從白皙自然到健康小麥等多種色號選擇，讓肌膚輕透呼吸地自然不厚重，不論自拍、獨照、合照總是完美零瑕。可單擦或疊擦，更省去多帶遮瑕膏的麻煩，依舊可以濾鏡Free地擁有完美的微霧奶油肌，重點是價格才480元，簡直就是白菜價。

Laura mercier 保濕潤色美妝蜜

高延展性的好推好抹，輕薄0負擔，肌膚融合度高打造零妝感妝感，濾鏡美肌打造細緻肌膚、細緻毛孔，自然好氣色，提亮並修飾膚色不均，24H高效保濕，添加複合保濕精華，完美貼妝，SPF30 PA+++，完美對抗日常紫外線傷害、全面防護肌膚。總共20色選，輕鬆找到你的顏色！

THREE 豔陽全效UV粉底液

THREE的「全效機能型粉底液」將實現所有期待。除了抵禦UV紫外線之外、亦可以做為妝前乳，甚至可用於補妝，令人驚艷的輕透質感，幾乎忘了成分中未含化學性防曬配方。輕鬆一抹勻開，毛孔及暗沉將消失在充滿透明感的肌膚中，除了長效持妝預防出油，深入角質賦予潤澤持續保濕。宛若原生裸肌般的妝感，在艷陽下，以充滿自然生命力的肌膚，讓表情與心靈盡情綻放耀眼光燦。

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