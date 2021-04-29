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風・Luxury／珍珠裝飾的槍竟是香水噴頭！　200年老古董還藏時鐘

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▲▼ 富藝斯,佳士得 。（圖／公關照）

▲約1805年MOULINIÉ BAUTTE & CIE OR J.B. GARRAND為中國市場特製的槍型香水噴頭與隱藏式時鐘，估價約2,872,000元起。（圖／佳士得提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

國際拍賣行名錶交易熱絡，佳士得（CHRISTIE’S）香港首開先例，將於5月22日舉辦歷史性的精緻名錶「驚世傳奇」晚間拍賣，18只1800年以來的時計總估價逾28億元台幣，同日下午二時也會舉行日間拍賣，兩場總估價創下佳士得亞洲時計拍賣史上最高紀錄，據悉不僅深受收藏家矚目，各地知名博物館也感興趣。

▲▼ 富藝斯,佳士得 。（圖／公關照）

▲被認為是PIGUET＆CAPT約1805年為中國市場打造的18K金琺瑯彩繪鑲珍珠雙耳細頸瓶配時鐘、音樂盒及活動人偶，估價約28,720,000元起。

佳士得「驚世傳奇」晚間拍賣，領銜拍品是估價約9,000萬起的PP（Patek Philippe，百達翡麗）型號3448J 18K 金「無月相顯示」自動上鍊萬年曆腕錶，為品牌經營者Stern家族送給高層Alan Banbery的獨一無二錶款，更吸引博物館的古老時計則是約1805年代為中國市場而製的作品，一款是日內瓦MOULINIÉ BAUTTE & CIE OR J.B. GARRAND打造的珍珠裝飾槍形態香水噴頭及隱藏式時鐘，只要扣動扳機，便能噴出香水；另一件則被認為是PIGUET＆CAPT創作的18K金琺瑯彩繪鑲珍珠雙耳細頸瓶配時鐘、音樂盒及活動人偶，與它配成對的另一雙耳細頸瓶現由PP博物館珍藏。

▲▼ 富藝斯,佳士得 。（圖／公關照）

▲佳士得呈獻1946年製世上唯一現存的PP型號 1415HU鉑金世界時間錶，估價約28,720,000元起。
 

佳士得「驚世傳奇」晚間拍賣當天下午，會先舉辦147只名錶日間拍賣，當中包括56只PP與36只勞力士（Rolex）腕錶。富藝斯（PHILLIPS）則將6月5日至6日連兩天於香港金鐘萬豪酒店呈獻「名錶薈萃- 香港 XII」春季拍賣會，端出多達300只稀有錶款，因為去年富藝斯締造歷來鐘錶拍賣最高年度總成交額，近期網上拍賣又再次創下全數拍出佳績，信心大振。

▲▼ 富藝斯,佳士得 。（圖／公關照）▲▼ 富藝斯,佳士得 。（圖／公關照）

▲富藝斯將於6月拍賣PP型號5208R-001玫瑰金自動超級複雜功能腕錶（左）估價約19,743,000元，勞力士約1969年製Cosmograph Daytona型號6241 14K金錶估價約12,200,000元。（圖／富藝斯提供）

富藝斯此次拍品相當多元，除了受藏家追捧的PP、勞力士，還包括沛納海（Panerai）、卡地亞（Cartier）、獨立製錶師品牌等。複雜功能錶首推PP 2019年製的5208R-001玫瑰金自動超級複雜功能腕錶，集三問報時、萬年曆及單按鈕計時功能於一身，且此錶大有來頭，是退役的義大利足球巨星Fabio Cannavaro所擁有，更具話題性。

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關鍵字：

佳士得, 富藝斯

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