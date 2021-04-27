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東森自然美50周年慶　賈永婕「神凍齡」同框女兒像極了三姊妹

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▲▼ 賈永婕同框女兒像極了三姊妹。（圖／品牌提供）

▲賈永婕大女兒即將滿18歲，媽媽超好膚況和女兒們有的拚。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

東森自然美為慶祝50周年，特別邀請品牌老朋友賈永婕作為形象大使，更首次與兩位女兒同框拍攝影片，親身體驗胜肽水光護理課程，賈永婕分享，很享受和她們一起保養變美的過程，超凍齡的她在鏡頭前，完美不像媽，像極了三姊妹。

賈永婕分享，和東森自然美結緣許久，從婚前到懷孕，甚至是生子後，都依賴他們的照顧。身為三寶媽的她，除了婚紗事業、照顧家庭孩子，還要抽時間運動，保養首重效率，東森自然美的療程就很能滿足她的需求。

▲▼ 賈永婕同框女兒像極了三姊妹。（圖／品牌提供）

她表示私下的她還是喜歡用自然的保養方式維持最佳狀態，平常喜歡做一些戶外運動曬曬太陽，所以一直在找一些快速又安全的做法，胜肽水光課程讓我覺得最方便的是，整個過程只需短短一個半小時，輪廓線拉提了，肌膚光澤也變得明顯，更不用擔心會傷害肌膚。

▲▼ 賈永婕同框女兒像極了三姊妹。（圖／品牌提供）

提到兩個漂亮女兒漸漸長大，也開始對保養、化妝有興趣，進入青春期後，她會耳提面命女兒要趁早保養，尤其是保濕、防曬一定要做足。身為東森自然美鐵粉的她，笑稱希望把最好的傳承給女兒，像是東森自然美主推的一站式保養，除了SPA還有女生最愛的美甲美睫服務，教導她們懂得選擇對自己好的，才是好好愛自己。

▲▼賈永婕東森自然美。（圖／品牌提供）

也因為疫情不能出國，這次帶著女兒來五星飯店做SPA，深深感受環境和服務都很舒適，就像是偽出國一樣，做完SPA還能輕鬆泡個澡，安全又隱密，讓人更能安心享受按摩時光。

▲▼ 賈永婕同框女兒像極了三姊妹。（圖／品牌提供）

她尤其喜愛體驗的胜肽水光護理課程，透過以色列航太的高科技專利儀器，快速深入毛孔清潔，加上能客製化合多種胜肽與維生素替肌膚補充營養，肌膚真的超有感。

關鍵字：

東森自然美, 賈永婕

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