fb ig video ETtoday search mobile

辛芷蕾最恨肉肉臉　手托腮秀萬寶龍錶一舉兩得

>

▲▼ 辛芷蕾 。（圖／公關照）

▲35歲的辛芷蕾出任萬寶龍品牌大使。（圖／萬寶龍提供）
 

記者陳雅韻／台北報導

以《如懿傳》中飾演「嘉貴妃」一角爆紅的35歲大陸女星辛芷蕾，在戲中使壞毫不影響人氣，不僅登上大陸各家時尚雜誌封面，也吸引精品品牌合作，萬寶龍（Montblanc）正式宣布由她出任品牌大使，釋出她首張形象照，是她戴著Bohème寶曦系列鑽錶托腮的模樣，恰好遮住她最在意的肉肉臉。

▲▼ 辛芷蕾 。（圖／翻攝辛芷蕾微博）

▲辛芷蕾與香奈兒友好，背著熱賣的白色11.12包自拍。（圖／翻攝辛芷蕾微博）


辛芷蕾身材臉蛋保養得宜，駕馭起名牌精品最能展現氣勢，香奈兒（CHANEL）即是與她友好的品牌之一，但其實她在拍穿搭美照背後，最介意自己的肉肉臉，透露：「胖兩斤，能長臉上一斤半，可真要命，心累。」

▲▼ 辛芷蕾 。（圖／翻攝辛芷蕾微博）

▲辛芷蕾苦惱變胖時，肉都長在臉上。（圖／翻攝辛芷蕾微博）

加入萬寶龍大家族，辛芷蕾首張形象照便是以手遮住半張臉，同時秀萬寶龍專為女性打造的Bohème寶曦系列鑽錶，與她同為品牌大使還有大陸男星陳坤，兩人日前一同現身上海鐘錶與奇蹟W&W錶展為萬寶龍站台，開拓男、女錶市場的企圖心不言可喻。

▲▼ 辛芷蕾 。（圖／翻攝辛芷蕾微博）

▲辛芷蕾（中）與陳坤（左）同為萬寶龍品牌大使，日前一同出席上海W&W錶展。

►風・Luxury／IWC沙漠色軍風飛行錶耍帥　戈壁實景躍上萬寶龍錶背

►萬寶龍致敬拿破崙打造558萬鋼筆　加冕服、蜜蜂入設計

關鍵字：

萬寶龍, Montblanc, 辛芷蕾

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

梵克雅寶26億珠寶在月光森林閃耀　行星女神、花仙子誘藏家出手　

梵克雅寶26億珠寶在月光森林閃耀　行星女神、花仙子誘藏家出手　

蔡詩芸在家娃娃音　在外當嘻哈歌手相中572萬Hublot彩虹錶

蔡詩芸在家娃娃音　在外當嘻哈歌手相中572萬Hublot彩虹錶

「農家橡樹」八角圈女錶誕生！　甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

「農家橡樹」八角圈女錶誕生！　甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

奧斯卡名錶／卡地亞變幸運物　最佳男配角擒小金人洩時髦鏤空錶 奧斯卡珠寶／卡地亞鑽鍊才不無聊！　女星故意反戴、美背襯巨鑽 奧斯卡紅毯／亞曼達席菲德露半球美胸　對決小11歲仙氣女星 高嘉瑜G-SHOCK死忠粉絲　換戴1.7萬同款不同色方形錶祈雨 路易王子3歲生日上學去　短褲球鞋造型、騎滑步車好拉風 珍珠立於「階梯」排排站　沒耳洞也有個性耳扣救援 奈良美智分水嶺作品登拍賣　鋸齒瀏海女孩超珍罕、估價是秘密

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面