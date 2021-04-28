辛芷蕾最恨肉肉臉　手托腮秀萬寶龍錶一舉兩得

▲35歲的辛芷蕾出任萬寶龍品牌大使。（圖／萬寶龍提供）



記者陳雅韻／台北報導

以《如懿傳》中飾演「嘉貴妃」一角爆紅的35歲大陸女星辛芷蕾，在戲中使壞毫不影響人氣，不僅登上大陸各家時尚雜誌封面，也吸引精品品牌合作，萬寶龍（Montblanc）正式宣布由她出任品牌大使，釋出她首張形象照，是她戴著Bohème寶曦系列鑽錶托腮的模樣，恰好遮住她最在意的肉肉臉。

▲辛芷蕾與香奈兒友好，背著熱賣的白色11.12包自拍。（圖／翻攝辛芷蕾微博）



辛芷蕾身材臉蛋保養得宜，駕馭起名牌精品最能展現氣勢，香奈兒（CHANEL）即是與她友好的品牌之一，但其實她在拍穿搭美照背後，最介意自己的肉肉臉，透露：「胖兩斤，能長臉上一斤半，可真要命，心累。」

▲辛芷蕾苦惱變胖時，肉都長在臉上。（圖／翻攝辛芷蕾微博）

加入萬寶龍大家族，辛芷蕾首張形象照便是以手遮住半張臉，同時秀萬寶龍專為女性打造的Bohème寶曦系列鑽錶，與她同為品牌大使還有大陸男星陳坤，兩人日前一同現身上海鐘錶與奇蹟W&W錶展為萬寶龍站台，開拓男、女錶市場的企圖心不言可喻。

▲辛芷蕾（中）與陳坤（左）同為萬寶龍品牌大使，日前一同出席上海W&W錶展。

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