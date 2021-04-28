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美妝品牌掀「乾洗手風潮」！嬌蘭加蜂王乳修護、THREE天然成分99%

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記者張毓容／綜合報導　圖／記者張毓容攝、品牌提供

對許多人來說，現在每天最重要的事，除了戴口罩，就是勤洗手或使用乾洗手，維持雙手的潔淨，但高頻率的清潔讓手部肌膚變得越乾燥粗糙，甚至有敏感狀況，不少美妝保養品牌看準這點，將用在保養品的保濕修護成分運用在手部清潔上，推出乾洗手、洗手凝露，讓每一次潔淨雙手的同時，也能溫和呵護肌膚，甚至散發宜人香氣。

THREE

日系美妝品牌THREE的保養品向來以植萃、天然成分聞名，今年5月特別推出對肌膚、環境都友善的有機「植萃防護乾洗手」。以有機發酵酒精為基底、99%天然由來成分，取得COSMOS有機認證，添加有機檸檬果實萃取精華，搭配迷迭香、澳洲尤佳利精油等多種精油，使用起來清爽舒適，同時預防肌膚乾燥，還能散發柑橘草本香調。

▲▼美妝品牌乾洗手、洗手乳盤點。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲THREE 植萃防護乾洗手，250ml，NT$1,600。

嬌蘭

嬌蘭運用皇家蜂王乳系列核心修護保養成分，推出手部護理系列，包含乾洗手與護手霜。其中潔手凝露「皇家蜂王乳蜂潤乾洗手」含有蜂蜜濃縮精華honey concentrate及酒精，可在清潔的同時為雙手保濕修護，細緻的質地塗抹後後清爽不滑膩，並會留下保濕薄膜與淡雅的蜂蜜香氣。

▲▼美妝品牌乾洗手、洗手乳盤點。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲嬌蘭 皇家蜂王乳 蜂潤乾洗手，40ml，NT$990。

L:A BRUKET

來自瑞典的L:a Bruket延續對純淨成分的堅持，推出兼具潔淨、芳香和水潤肌膚3種功能的「保濕乾洗手凝膠」，更貼心推出便於攜帶的隨身瓶和適合居家使用的大瓶裝2種容量。

依據衛生機構建議，保濕乾洗手凝膠採用70%有機酒精，不黏手的液態凝膠質地，能隨時隨地清潔雙手，添加甘油、甜菜鹼等天然來源保濕成分，給肌膚充足的水潤柔滑感受，更調和茴香、薰衣草以及黑胡椒精油，打造自然香氣。

▲▼美妝品牌乾洗手、洗手乳盤點。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲L:A BRUKET 保濕乾洗手凝膠，55ml，NT$450；450ml，NT$1,700。

►看更多添加保養柔膚成分的手部清潔專用品

東森自然美

東森自然美推出的天然精油洗手乳(抗菌配方)，含有如茶樹、尤加利、薄荷等賦予肌膚柔潤潔淨的植物精華，可幫助平衡油脂分泌，另外添加椰子油衍生物，具有優良的潔淨功效。

▲▼美妝品牌乾洗手、洗手乳盤點。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲東森自然美 天然精油洗手乳(抗菌配方)，300ml，NT$570。

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關鍵字：

美妝, 保養, 護理, 清潔, 乾洗手, 洗手, 潔手, 洗手乳

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