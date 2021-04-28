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郭書瑤連莊拿下代言　自嘲身材非女藝人標準、舒服自在最重要

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▲▼郭書瑤保養。（圖/翻攝自郭書瑤FB）

▲瑤瑤近來越來越有女人味。（圖／翻攝自FB/郭書瑤，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

郭書瑤連莊代言保養品牌，日前特別現身信義區擔任BHA水楊酸美體保養抗痘體驗一日店長活動，引來現場大批粉絲圍觀支持。她分享自己從粉絲變成代言人已多年，自己就是最佳見證人，親身使用後真的徹底解決了身體肌膚問題，內心有一種穩定下來的感覺。

▲▼郭書瑤保養。（圖/翻攝自郭書瑤FB）

▲瑤瑤的美肌就是最佳證言。

不少女生夏季都會有背部長痘問題，瑤瑤會使用水楊酸來加強背部保養，飲食上不管是冬天或夏天，水量補充一定要喝足200cc，她會加入小黃瓜、檸檬、果乾泡水，讓水有點滋味，更好入口。

▲▼郭書瑤保養。（圖/翻攝自郭書瑤FB）

▲瑤瑤分享平日飲食沒在算熱量。

她笑稱她屬於大食量的女生，身材標準更不在女藝人標準之內，除非工作需求需要瘦身，否則現階段的她把健康放在前面，自己舒服自在最重要，偶爾吃些垃圾食物能讓心情變好也是必要的。

▲▼郭書瑤保養。（圖/翻攝自郭書瑤FB）

▲不建議以激烈方式瘦身，找到適合自己方式最重要。

若是要短期之內瘦身，她會先從不吃甜開始，或是肉菜一起吃、澱粉分開吃的方式，每天會記錄自己吃了什麼食物，再來檢視調整飲食。每天早上起床有一套自己喚醒自己的方式，首先會喝500cc溫水，接著會做簡單的仰臥起坐、拉筋才是一天的開始。

▲▼郭書瑤保養。（圖/翻攝自郭書瑤FB）

▲她提倡自然而然的運動法。

運動方面除了練舞，也喜歡把運動的習慣融入生活，像是會提前兩站下車走路回家，邊想事情邊走路不浪費時間，又省錢；或是會用樓梯代替搭電梯，很多事情習慣了也就成自然。

這次的寶拉珍選快閃櫃，推廣空瓶回收理念，她也舉雙手大力支持，同時呼籲大家：要把回收動作做完整，生活就是要越簡單越好，至於全台面臨缺水危機，她提倡可以把除濕機的水拿來沖馬桶，不要泡澡改用淋浴的方式，有效地從自身減少用水量。

 

關鍵字：

郭書瑤, 身體保養, 代言, 寶拉珍選

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