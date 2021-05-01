Lisa戴「星座項鍊」點綴鎖骨好撩人　CELINE爆款凱旋門包也有可愛迷你款了

記者王蓁蓁 / 台北報導

女孩們最招架不住的星座，那神秘的命定感，總是有股說不出的魅力吸引人一探究竟，CELINE2021春夏系列，一口氣將12個星座，細膩刻畫成金屬吊墜，在極簡的設計帶出品牌一如往常的低奢優雅，面對即將迎來的母親節、與520，無疑是送給伴侶、或是自己入手收藏的最佳選擇，BLACKPINK成員Lisa早已戴上，混搭貝殼項鍊，很有夏日氣息而且讓鎖骨更性感迷人。

▲CELINE 星座系列項鍊，NT $ 17,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

▲Lisa也經常在日常搭配點綴穿搭。（圖 / 翻攝IG@lalalalisa_m)

簡約方正的俐落設計，12星座彷彿浮雕般精緻迷人的刻畫在項鍊上，女孩們可以挑選出專屬星座，或是與伴侶、閨蜜交換佩戴，在絕美的質感背後增添浪漫的收藏意義，CELINE百搭耐看的輪廓無論什麼風格都能輕鬆駕馭，就算天天搭配也不怕看膩，BLACKPINK成員Lisa也經常在IG上曬出點綴穿搭的擺拍照。

▲CELINE TRIOMPHE手提包造型吊墜，NT $ 17,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

▲CELINE 香水造型吊墜，NT $ 18,500。（圖 / 翻攝品牌官網）

若是想來點不同變化，CELINE也同樣有單獨推出小巧精緻的吊墜，包括品牌超夯的TRIOMPHE凱旋門手提包、還有香水，被縮小成迷你版的可愛模樣，瞬間擄獲不少人的芳心，只能說CELINE太懂吸引女孩們的眼球，讓我們心甘情願交出荷包買單，低調優雅的吊飾不論是混搭、還是疊搭，隨時都能為日常造型帶來點睛之筆。

▲ZARA 星座系列項鍊，NT$ 650。（圖 / 翻攝品牌官網）

能代表個人化的飾品一直是不少女孩的心頭好，若是覺得精品有點難下手的話，小資女們也可以看向快時尚品牌ZARA的星座系列飾品，12星座被化作點點水鑽鑲嵌在圓形吊墜上，簡單質感的設計早以攻佔不少日妞的IG，每條項鍊還會附上專屬的星座卡片，最重要的是，不到700元的價格就能輕鬆入手，荷包零負擔，在春夏之際，很適合搭配小背心、或是碎花洋裝穿搭中。

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