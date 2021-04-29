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高顏值不是重點！對男性更有吸引力的5特點　最後一個太神奇

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▲▼對男性更有吸引力5特點。（圖／翻攝unsplash、IG）

編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash、IG@sachi_fujii_official

或許很多人都會覺得，男生就是喜歡高顏值、身材好的女生，雖然亮眼的外表真的會為第一眼印象加分，但根據許多國外研究顯示，除了外表，其實以下5點對男生來說也很有吸引力，到底男生喜歡什麼樣的女生？快來了解一下！

▲▼對男性更有吸引力5特點。（圖／翻攝unsplash、IG）

1.樂觀積極的個性

英國Westminster大學曾對2,157名男學生進行調查，研究哪種類型的女生會讓男生認為最有吸引力，結果發現沒有哪一種特定體型最受到歡迎，但若是女生擁有正面、積極、樂觀的個性，就會使男性被吸引的程度提升。

2.能獨立思考

芝加哥心理學家Jeremy Nicholson表示，有自我想法、立場，比較獨立的女生比起事事都依賴別人、沒有想法的女生，更能吸引男生目光，也更受男生歡迎，但要留意的是，能有個人主見很好，可別過於強勢，硬要將自己的想法套在別人身上，這樣是強迫、控制，反而令人厭煩。

▲男生沒說的5個吸引秘密。（圖／翻攝ig,unsplash）

3.面帶微笑

英國Newcastle大學研究指出，面帶笑容的女性更能吸引男性，尤其是露齒笑，也因此牙齒的整潔也很重要，擁有潔白亮麗的牙齒，笑容也會更美。

4.高音調

Newcastle大學研究還指出，較高的音調會讓男生產生該女性比較女性化、也較年輕的印象，進而影響吸引力。或許有些女生不喜歡一直發出較高亢的聲音，但可以偶爾適時運用，像是跟另一半撒嬌、調情時稍微提高音調，或許會讓另一半感到驚喜。

▲▼對男性更有吸引力5特點。（圖／翻攝unsplash、IG）

5.與母親有相近的特徵

根據日本東京大學研究顯示，面對異性時，男生大多會先被某種髮型、眼睛顏色所吸引，且會在無意識下，尋找與媽媽髮色、眼睛顏色相近的對象，甚至有研究發現，不少男性另一半的身高，也跟自己的媽媽相近。

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關鍵字：

兩性, 愛情, 感情, 戀愛, 情侶, 吸引力, 魅力, 受歡迎

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