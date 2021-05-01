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減肥、健身必吃的5大超級蔬菜　「負熱量食物」芹菜還能消水腫

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▲減肥、健身必吃5大超級蔬菜 。（圖／翻攝IG,unsplash）

▲3分練7分吃，吃對食物更能幫助提升減肥健身效果。

編輯／Amanda　圖／翻攝unsplsh、IG@babebani

不管你是單純想瘦一點而減肥，還是想練身材曲線才開始健身，都離不開「3分練7分吃」，運動鍛鍊很重要，但是吃更重要，尤其吃對食物更能事半功倍。快把以下5種對減肥健身有大益處的蔬菜記好，輕鬆幫助提升效率。

▲▼ 減肥必吃5大超級蔬菜。（圖／翻攝unsplsh、IG）

#綠花椰菜

花椰菜是著名的十字花科抗癌蔬果，熱量低，且營養成分含量高又多元，包含葉黃素、蛋白質、碳水化合物、脂肪、礦物質、維生素C等，此外，青花椰還含有豐富的食物纖維和水分，可說是減肥人士、健身者最愛的食物之一。

#芹菜

每100g僅有14大卡熱量的芹菜常被稱為「負熱量食物」，因為芹菜熱量很低，消化時所燃燒的熱量幾乎比芹菜本身熱量還多，加上所含纖維多，可促進排便，另外，芹菜還含有利尿成分，能幫助身體排出多餘水分，減少水腫狀況。

▲▼ 減肥必吃5大超級蔬菜。（圖／翻攝unsplsh、IG）

#甜椒

甜椒是含有豐富維生素C著名的蔬菜，其維生素C甚至是柳丁的2倍多，另外也是維生素A、β胡蘿蔔素等營養的良好來源，可以促進膠原蛋白生成和修復，幫助身體對抗自由基傷害，本身熱量也很低。

#蘆筍

被稱為「蔬菜之王」的蘆筍不僅熱量低，同時也是低GI食物，富含粗纖維、維生素E，可促進新陳代謝，還含有豐富的葉酸，有減少熱量轉化成脂肪的功效；另外，蘆筍含水量高達94%，且含鉀量高，可幫助穩定體內電解質平衡，擺脫水腫問題。

▲▼ 減肥必吃5大超級蔬菜。（圖／翻攝unsplsh、IG）

#萵苣

萵苣的水分含量高，每100g含有水分95%，熱量11卡，膳食纖維含量也很高，能幫助減少腸胃對脂類和醣類的吸收，並促進循環代謝，對大分子物質的吸收也有抑制作用，所以也是很適合減肥、健身時攝取的食材。

►管不住嘴？減肥必知的15種「低卡零食」　最後一項還0熱量

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減重, 減脂, 健身, 運動, 蔬菜, 負熱量食物, , 花椰菜, 青花椰

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