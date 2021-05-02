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雲林美食不藏私大公開！憨吉乳酪夾萬丹紅豆、起司炸饅頭罪惡度破表

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夾在彰化以及嘉義之間，雲林雖然是往返南台灣的必經之地，卻常遭人遺忘！飄香數十年的老店、最新熱門咖啡廳，你想得到的美食，雲林都能滿足你！

虎珍堂 菓寮門市
虎尾鎮

評選為雲林十大伴手禮的憨吉乳酪！現點現做的鬆軟餅皮放上萬丹紅豆和冰涼乳酪！綿密又濃郁的口感，讓你一吃就停不下來！還可以綁上麻繩拎著走超方便！

▲雲林美食。（圖／MENU美食誌）

▲被評選為雲林十大伴手禮的憨吉乳酪。（圖／美食客茶茶旅食提供）

北港阿等滿月土豆油飯
北港鎮

正港銅板價美食，餐點平均只要20-25元！每到用餐時間都排滿人潮。人氣招牌土豆油飯粒粒分明，香Q又可口，土豆與滷肉完美融合！排骨酥、香腸也是必點小菜之一，來雲林千萬不要錯過啦！

▲雲林美食。（圖／MENU美食誌）

▲招牌土豆油飯（圖／美食客Panda Cat提供）

普通人
斗六市

超可愛的文青綠豆沙店，喝起來一點都不普通！綠豆沙綿密，加入牛奶很順口！這家芋頭鮮奶很多人喜歡，帶有少許芋頭顆粒，整體香氣十足，非常好喝！

▲雲林美食。（圖／MENU美食誌）

▲綠豆沙牛奶。（圖／美食客高魚提供）

PUBI ぷび – 撲鼻
虎尾鎮

手工翻炒熬煮的天然黑糖，帶有微苦焦香，不會太甜膩！配料可以自行搭配，推薦手工芋圓及粉粿，Q彈又好吃！淋上特製海鹽奶蓋，鹹甜滋味讓剉冰口感更有層次！

▲雲林美食。（圖／MENU美食誌）

▲黑糖剉冰（圖／美食客Mr.Do提供）

啊拇啊拇料理所
斗六市

啊拇啊拇是吃到美食才會發出的聲音！位於富有歷史的日式古宅裡，幽靜的氣氛讓來用餐的人放鬆不已！店裡有隻店狗，溫馴又乖巧。草莓司康小漢堡，外酥內軟的司康搭配酸甜草莓，實在太滿足啦！

▲雲林美食。（圖／MENU美食誌）

▲草莓司康小漢堡（圖／美食客sanli86提供）

陽台花序 BALCONY SENSE
斗六市

文藝花店裡的浪漫下午茶！陽台花序主要提供飲品，甜點部份是與「小嗜飴見 」合作，擺盤精緻不馬虎！期間限定草莓可可蛋糕，蛋糕體蓬鬆有彈性，中間夾著甜而不膩的鮮奶油，真的很不錯！

▲雲林美食。（圖／MENU美食誌）

▲期間限定的草莓可可蛋糕（圖／美食客麥麥提供）

大胖麵攤
虎尾鎮

虎尾老字號麵店，除了麵類品項，滷味更是必點招牌！黑嚕嚕的滷蛋、豆皮、海帶，看似不起眼卻滷的超級入味，吃起來非常過癮！雖然這家店營業到凌晨，但高人氣的滷味不早來可是會被搶光呦！

▲雲林美食。（圖／MENU美食誌）

▲虎尾老字號麵店（圖／美食客Hsiu-min Yang提供）

斗南炸饅頭
斗六市

身為美食老饕一定知道這家！人潮源源不絕的深夜的炸饅頭，竟然已有超過一百年的歷史！熱呼呼的酥脆炸饅頭鋪上起司，最後淋上滿滿煉乳，天阿也太罪惡了吧！

▲雲林美食。（圖／MENU美食誌）

▲深夜的炸饅頭，已有超過一百年的歷史（圖／美食客food_Bill提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 北港, 斗六, 炸饅頭, 虎尾, 銅板美食, 雲林, 咖啡廳, 美食

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