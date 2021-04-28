不想再當第三者？深陷不平等愛情卻無法自拔　還是能找到離開的方式

▲感情中出現第三者。（圖／Pinterest，下同）

如果正在閱讀這篇文章的妳，目前正扮演著某一段關係裡的第三者，因而充滿著罪惡感，卻又不知道該怎麼辦，那麼我想說說我的想法。

對我而言，成為第三者，並沒有錯，兩個人之所以會建立關係，永遠不是單方面想要建立關係，就會建立起關係的。肯定是對方也做了些什麼，而妳也做了些什麼，於是妳們才會演變成現在的關係。

但若妳不想要再繼續擔任第三者的角色了，同時也知道妳不可能成為正宮，那麼這篇文章，我將告訴妳一種離開的可能方式。

操作制約與沉默成本，使得妳無法自拔

在斬草除根之前，必須要先了解妳是如何陷下去的。

最早的心理學在研究制約理論的時候，有著一個知名的研究：史金納箱（Skinner Box），箱子裡面有一隻老鼠跟一根槓桿。當老鼠有一天，不小心戳到槓桿的時候，就會有食物從牠面前掉下來，而每一次的觸碰，都會掉下一次食物。於是老鼠漸漸地就會學到，原來觸碰槓桿，就會一直掉食物，進而對觸碰槓桿這件事情變得無法自拔。

但事情沒有這麼簡單。心理學家發現，與其每一次都給食物，有時候給，有時候不給，反而更能讓老鼠們頻繁地去按槓桿。

發現了嗎？如果對方每一次都回應妳的好，妳也許還不會那麼地焦慮，但就是因為第三者的位置，對方沒有辦法每次都一直給妳回應，所以妳才更容易不斷地把心思放在對方身上，不停地去試探對方到底愛不愛自己，並為此感到疲憊不已。

而後來的心理學家又發現了：如果在一段關係中，付出的越多，那麼就會陷得越深。付出本身沒有不好，要建立起兩個人的關係，是需要彼此都付出的。但如果妳的付出遠遠超過對方的付出，那麼妳們兩個建立起來的關係，就會變得很失衡。

不知道妳是否看過《六弄咖啡館》？裡面的男主角拚了命的打工、北上找女友，而女友卻沒有像男主角一樣努力地維繫彼此的關係。結果到最後，女主角移情別戀了，而男主角卻無可自拔，最終自殺了。

通常身為第三者，在操作制約的影響之下，總是對於對方是否在乎自己而疲於奔命。為了確保關係的維繫，第三者總是付出的更多，所以彼此的關係是嚴重失衡的，也使得妳總是覺得自己比對方還更在意這段關係，進而感受到痛苦無比。

解除操作制約的方式：斷絕與對方的聯繫

要避免這樣下去的方式有很多種，如果你有本事讓對方付出和妳等量的付出，那是妳的本事；但如果妳自認辦不到，也許直接狠下心來、封鎖對方來得比較快。

在這樣的情況下，對方可能會開始變得焦躁，試圖挽回妳們之間的關係，但妳千萬別心軟。如果需要更多的力量離開這段關係，也許可以試著把臉書的帳號或 IG 的帳號，分享給妳信任的人，讓她能在妳想回訊息的時候，直接幫你把關、阻止對話繼續進行下去。

找心理治療師也是很好的方式，透過行為的改變，進而讓妳先離開眼前的關係，等到情緒不再那麼容易受到對方影響的時候，再好好地和治療師談談，自己為什麼會陷入這樣的關係之中？也許和原生家庭很有關係，也許和過去的感情經驗很有關係，找出屬於妳自己身上的弱點，進而有機會透過治療，修復自己過去的傷痕。

本文由「 Psydetective-貓心」撰寫

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