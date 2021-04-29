《當男人戀愛時》：悲傷韓片台式改編，以富含鄉土味的真心打動人

▲《當男人戀愛時》，翻拍自韓國催淚愛情電影《不完美情人》。（圖／《當男人戀愛時》電影劇照，下同）

2021年高票房國片《當男人戀愛時》，翻拍自韓國催淚愛情電影《不完美情人》，由知名音樂錄影帶導演殷振豪擔任導演，同時此片亦是殷導生涯首部劇情長片。本片描述專責討債的地方流氓成哥（邱澤 飾），竟對其債主的女兒浩婷（許瑋甯 飾）一見鍾情；為求得芳心的成哥，要求只要與其外出便可抵銷債務，也在這樣的關係中，浩婷看見了成哥體貼善良的一面……

本片除了邱澤、許瑋甯的演出，老牌演員蔡振南以及黃路梓茵、鍾欣凌在電影中的表現，處處都是予人驚豔的亮點；結合茄子蛋演唱的電影主題曲《愛情你比我想的閣較偉大》、插曲《日常》，富具鄉土味並散發濃厚真心純情的歌詞，輕快動感的曲風結合邱澤在電影中的勁歌熱舞，更是觀眾在映後仍是念念不忘地哼上幾句。

「我第一次看到妳，我就喜歡妳了，妳很兇」

《當男人戀愛時》中的成哥，儘管在討債鬥毆的工作中表現如魚得水，但當遇到一見鍾情的浩婷時，趾高氣昂的態度與油嘴滑舌的言詞，全部都失了靈，成了不善言詞、靦腆害羞的大男孩；劇中浩婷問上喜歡自己的理由時，成哥緊張地回答「啊你就腳長、香香啊。」直白欠缺修飾的對談內容，活活演出當男人談戀愛時，都會像個大男孩似的驚慌失措。

結合台灣人民的共同記憶，在保留韓版的動人真摯中，更添台味使其風格被稱為專屬於台式的浪漫。成哥為吸引浩婷的注意，從請喝手搖飲料到贈送告別式花籃，無所不用其極的態度，像極了追逐愛情中的多數人，處心積慮地討著愛慕對象的歡心，彷彿說著「既然喜歡上了，便沒有不全力以赴的理由」卻也常因此忽略對方不願表現的感受。

「一分鐘就好，拜託妳不要走」

為了和浩婷過上安穩的日子，成哥選擇退出討債集團，也因此惹得蔡姐（鍾欣凌 飾）的不滿；前腳剛踏出，成哥便因現實考量，渴望能隨蔡姐再賺最後一筆，不料出爾反爾的決定，使得成哥陷入黑吃黑的危機。受騙的他，既賠掉了與浩婷存來的數十萬，也賠掉了浩婷最後的一絲信任，男人如斷了線的風箏消失在浩婷的生活之外。

為了給予浩婷更好的生活，成哥選擇了一條高報酬，卻也處處充斥危機的高風險投資，旁人眼中只能看見他的好高騖遠、孤行己見，然而處於全知的觀眾，看見的是為愛著急的蠻橫傻勁，縱使與無辜沾不上半點邊，卻也同時感到更多的可憐。從瘋狂兇狠的地痞流氓，到了為愛付出所有的呆子，透過翻轉特定人物的形象，更能凸顯設計性格瑕疵中存有的可愛。

《當男人戀愛時》以輕快、逗趣引入成哥的生活，講述追愛的電影卻也能在片中，適時地穿插親情表現畫龍點睛，並以最後的禮物收束家人對其的感情，使這部電影有了必須一看的理由。

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